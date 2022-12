Las ventas de juguetes han caído 60 % este 2022, aseguran comerciantes en Caracas

Faltan menos de diez días para Navidad y en Caracas los comerciantes reportan pocas ventas de juguetes. En sus puestos, acomodados a lo largo de las calles y bulevares de la capital venezolana, aún quedan decenas de muñecas, cocinitas, carritos y bicicletas multicolores.

Durante la mañana del 15 de diciembre algunos ofrecen descuentos de hasta 10 % de descuento si el cliente paga en divisas en efectivo. Sin embargo, varios padres se acercan a preguntar precios y luego se alejan sin adquirir nada. Otros miran con poco interés los objetos exhibidos a plena luz del sol. Son los niños los que se detienen a mirar con curiosidad las pistas de carreras, aparatos a pilas y a las Barbie en sus cajas.

«Si hay que hablar de disminución, las ventas han bajado hasta 60 % en comparación con el año pasado, cuando había más movimiento», expresó Rossana Acuña desde Sabana Grande, en el centro este caraqueño. Explicó que invirtió, al menos, 2 mil dólares en mercancía que se trajo desde Colombia pero no ha logrado recuperar ni la mitad.

Los precios oscilan entre 3 y 270 dólares, dependiendo del juguete

Para Gregory Contreras, la subida abrupta del dólar paralelo (que para el 16 de diciembre se encuentra en 17,14 bolívares), la tendencia en alta de la tasa del Banco Central y el incremento de los precios de los alimentos en los últimos días han causado que las personas dejen de lado las compras de los juguetes y se concentren en otras prioridades.

«Para estas fechas en 2021 ya había vendido bastante. Fue un mejor año. Esta vez la gente no se está llevando mucho», dijo Contreras desde su puesto frente a la plaza El Venezolano, en el centro de Caracas.

En los puestos informales los precios de los juguetes van desde los tres hasta los 270 dólares, de acuerdo con el tipo de juguete.

Padres afirman que el presupuesto de diciembre no contempla la compra de objetos que los niños no hayan incluido en sus peticiones o cartas al Niño Jesús.

«La mía pidió una tablet y una falda de bailarina con los zapatitos. Ya en eso se me fueron casi 150 dólares y tuve que pedir 50 prestados. No me puedo estar poniendo a comprarle cada muñequita que ve por la calle porque no tengo cómo. Antes tú podías poner varios regalos pero ahora uno o dos, si se puede», comentó María Olivares, madre de una niña de siete años.

Efecto Cocuyo realizó un recorrido en Caracas el 15 de diciembre en los principales paseos y bulevares. Comerciantes coincidieron en que les quedará la mitad de la mercancía para el año 2023 y que tendrán que rematar algunos juguetes a precios muy bajos entre el 24 de diciembre y el 15 de enero.

«Uno siempre remata, es mentira decir que no. Pero esta vez vamos a tener que bajarle mucho por cómo están las ventas. Eso sí, en dólares. Puedo bajar el precio a la mitad, mientras me lo paguen en dólares. No se sabe cómo va a estar ese dólar el año que viene y no quiero estar pariendo con los bolívares», dijo Mireya García, en el centro de la ciudad.

¿Cuánto cuestan los juguetes en Caracas?

En Catia, en el municipio Libertador del Área Metropolitana de Caracas, se registran menos vendedores de juguetes que en años anteriores. El negocio no es tan lucrativo este diciembre, aseguran en el sitio. El mercado se extiende por varias cuadras y por cada diez puestos de ropa hay uno con pelotas y carritos. Una veintena de cajas rosas son acomodadas en estos stand improvisados: contienen muñecas de plástico con vaporosos vestidos y mirada azul.

La mayoría tiene nombres poco conocidos como Berby o Lucy. Son copias de la famosa Barbie de Mattel, la muñeca más popular del mundo desde mitad de siglo XX. Pero mientras la original cuesta en promedio 30 dólares en las jugueterías, sus versiones de imitación fabricadas en Asia pueden conseguirse desde los cinco dólares, dependiendo de su vestuario y tamaño.

Actualmente, el sueldo mínimo venezolano se ubica en 130 bolívares, lo que es equivalente a ocho dólares al cambio del BCV del 15 de diciembre. Es lo mismo que cuesta una muñeca de imitación de 25 centímetros, vestida de gala, en el oeste de la capital.

En realidad, no son las muñecas las que esperan vender los comerciantes informales, sino las bicicletas. En el centro caraqueño, a cinco kilómetros de Catia, se ofrecen desde 40 dólares y en Sabana Grande desde los 30. En función del tamaño, el costo puede ascender hasta los 270 dólares en lugares como Chacaíto.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la remuneración promedio en el sector privado, en el Área Metropolitana de Caracas, se sitúa alrededor de los 120 dólares mensuales. La cifra equivale al costo de una sola bicicleta mediana en Sabana Grande, Chacaíto, Catia y el centro de Caracas.

Los juguetes más económicos son muñecas de apenas 10 centímetros hechas de plástico endeble, cajitas de bloques o piezas armables, balones, sets de cocinas con pequeñas ollas y carritos pequeños que se sitúan entre los dos y los cinco dólares.

¿A qué tasa aceptan el dólar?

Para el 15 de diciembre, comerciantes en Catia mantienen una tasa de entre 15 y 17 bolívares por dólar en caso de que el comprador decida cancelar por punto de venta o pago móvil. Sin embargo, en Sabana Grande hay quienes aceptan la divisa a la tasa del Banco Central. Otros prefieren ser francos con los clientes y les advierten que solo recibirán efectivo.

«Con bolívares perdemos, aquí aceptamos puro dólar en físico», puntualizó Acuña en Sabana Grande.

«Te sale en 16, pero te lo dejo en 15 si me los pagas en dólares», dice Leonardo Fernández a un indeciso padre en el bulevar de Chacaíto. Al final, este último niega con la cabeza y se va.

Padres como Caroline Mora decidieron comprar los regalos de sus hijos con anticipación, entre julio y noviembre.

«Yo le pregunté a mis hijos qué querían desde junio. El grande quería un teléfono y se lo mandé a traer de fuera con el papá. El chiquito quería unos patines y también lo compramos como por octubre. No lo dejé para último momento porque el dólar siempre sube en diciembre y se pone todo más caro. Lo que estoy haciendo ahorita es comprar estas cositas que están a dos o tres dólares porque tengo muchos sobrinitos», comentó Mora a Efecto Cocuyo.

Los niños piden electrónicos

Si bien el incremento de precios podría influir en la disminución de ventas de regalos infantiles, afirman vendedores, lo cierto es que la tendencia de tablets, computadoras, consolas portátiles y teléfonos se ha instalado en Caracas desde hace varios años por lo que la demanda de juguetes ha bajado progresivamente.

«Mi chamo tiene nueve años y hace como tres diciembre que no pide ningún juguete. En pandemia pidió una tablet, después quiso un teléfono pero no se lo compramos. Esta vez si se lo vamos a dar. Me salió en 250 porque se lo compré a un amigo», contó Ricardo Ramírez, padre de dos niños de nueve y tres años.

En City Market, el centro comercial caraqueño popular por sus ventas de aparatos tecnológicos, los precios de los celulares inteligentes oscilan entre los 90 y los 1.000 dólares. Las tablets cuestan de 80 a 250 dólares y las computadoras superan los 200 dólares.

«Alexandra le hizo una carta al Niño Jesús pidiéndole una computadora el año pasado. Le tuvimos que decir una mentira, porque no nos estaba yendo bien. Le dijimos que se le habían agotado las computadoras al Niño Jesús, pero que con seguridad para este año se la traían. Mi esposa encontró una laptop en 200 (dólares). Le vamos a dar eso nada más: imposible comprarle más cosas. Tenemos que hacer hallacas y todavía no le compramos la ropa», puntualizó Alexander Márquez, enfermero de profesión.