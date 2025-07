Laboratorio de Paz lanza una guía de resistencia desde "los afectos" ante contextos autoritarios

La ONG Laboratorio de Paz lanzó la guía «Resistir desde los afectos: Vínculos familiares y amistosos en contextos autoritarios», una serie de recomendaciones a aplicar ante la actual situación en Venezuela.

El material, que se puede descargar en PDF, contiene 22 páginas en las que aportan algunas claves para vencer el miedo y el aislamiento que intentan impulsar desde el poder.

«En contextos autoritarios, no solo se persigue a las personas por lo que hacen o piensan. También se busca romper los lazos que las sostienen. El miedo, la desconfianza y el aislamiento no son simples efectos colaterales: son herramientas centrales del poder para inmovilizar a las sociedades», dijeron en su sitio web sobre esta guía.

Algunas formas de resistir ante ese intento de romper la unión en la sociedad, está el de fomentar los vínculos afectivos, que incluyen a la familia, las amistades y comunidades de «autocuidado».

«Hablar de afectos en tiempos oscuros es un acto político. Es reconocer que la fuerza para resistir no siempre viene del grito en la calle, sino también del abrazo que no traiciona, del mensaje que llega en el momento justo, de la mesa compartida entre quienes han aprendido a cuidarse mutuamente», mencionan sobre el material.

Cómo mantener relaciones afectivas en contextos autoritarios

Destacan que mientras se recupera la democracia es fundamental fortalecer estos lazos o vínculos para ejercer esa forma de resistencia social y evitar caer en el miedo, la desesperanza o el terror que ejecutan desde las instituciones.

«Aquí no hablamos solo de emociones, sino de relaciones que, bien cuidadas, pueden ayudar a resistir el intento autoritario de volvernos pragmáticos, cínicos, solitarios o sumisos. Apostamos por una política de los afectos que no se desconecta del análisis ni de la acción, pero que reconoce que ninguna lucha puede sostenerse por mucho tiempo si no hay amor, complicidad y consuelo», aseguró la organización no gubernamental sobre el documento.

Destacaron que entre las formas que buscan de fragmentar la sociedad están el exilio forzado, la incomunicación, la estigmatización pública, la autocensura, la vigilancia constante, la amenaza sobre los seres queridos. «Cada una de estas acciones apunta al mismo objetivo: hacer que la persona se sienta sola».

La guía pretende ser un ejercicio práctico a aplicar para poder superar estas barreras y mantener los vínculos entre las personas en medio de la realidad venezolana.

Puede descargarla en este enlace