Bolsos, franelillas, maquillajes, artesanías y hasta remedios para “soldar los huesos”, son algunas de las cosas que se pueden conseguir en el bulevar de Sabana Grande.

Vendedores de la economía informal hacen de este popular paseo peatonal su lugar de trabajo diario, aunque con mucho sigilo esquivan a la policía para evitar que les quiten la mercancía, porque no está permitido vendedores ambulantes en el bulevar.

«Yo no he sentido que han bajado mis ventas, también es porque vendo blusas a 5 dólares; eso es lo más barato que la gente puede conseguir, pero en este negocio no hay día igual al otro. He vendido más un domingo y un lunes que el sábado; cuando eso pasa, siento que perdí el día, me da tristeza», dijo Dayana Ochoa.

Algunos vociferan sus ofertas, otros se valen de sus brazos para guindar la ropa y caminar a lo largo del bulevar; mientras que otros reacomodan sus tarantines para así atraer clientes. Pero lo cierto es que cinco dólares es el precio más repetido en diferentes mercancías que se pueden adquirir en el lugar.

«Las ventas han desmejorado un poco en presencial porque ahorita se vende mucho por redes sociales, la gente se ha acostumbrado a que le lleven las cosas a su casa o que se las acerquen lo más posible. Aquí, como siempre, los días buenos son los 15 y los últimos», dijo Arturo, quien con solo 20 años de edad está esperando respuesta de la Opsu para ponerse a estudiar, pero mientras también ha tenido que incluir su negocio de bisutería y bolso al mundo digital.

«En las redes más que todo vendo bisutería y entrego en sitios estratégicos que me sirvan a mí y al cliente o en excepciones voy con mi vehículo».

Bulevar para artesanos

En todo el camino de Sabana Grande se puede ver varios puestos de artesanos, vendiendo sombreros, carteras, correas, sandalias, a ellos los policías no los molestan porque están autorizados por la alcaldía.

«Tenemos nuestro permiso porque nosotros no estamos revendiendo nada, nosotros creamos y vendemos. Pero la situación está muy dura, no hay poder adquisitivo, por eso la gente no compra, para trabajar aquí uno se tiene que traer su almuerzo y hasta el agua para no gastar lo poco que hace», dijo Freddy Daniel Perdomo.

Perdomo desde los veinte años se dedica a la artesanía, ayer solo hizo un dólar que le sirvieron de pasaje hoy. «Gasto 20 bolívares en pasaje diario, esto está muy duro, pero con 56 años que trabajo me pueden dar a mí».

Que en el bulevar solo puedan trabajar los artesanos, a Paola le resulta injusto, mientras que ella y otros vendedores lo tengan que a hacer en las transversales y a expensas de que la policía les quite la mercancía.

«Es muy injusto porque al final todo somos vendedores y todos nos la estamos luchando. Aquí los días buenos son de jueves a domingos, de resto se vende pero muy poco».

Paola vende vestidos, bragas, conjuntos, todo para damas, entre 15 a 25 dólares y aunque asegura que sus clientes no piden rebajas, espera que en agosto se eleven sus ingresos porque es una temporada muy buena para ella.