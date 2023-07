Los juicios de presos políticos como Roland Carreño, Javier Tarazona y Darío Estrada, que esperaban sentencia condenatoria, comenzarán de cero después de la decisión de revocarle la competencia contra el terrorismo al tribunal octavo de juicio que llevaba estas causas en Caracas.

La abogada de la ONG Encuentro, Justicia y Perdón, Martha Tineo, detalló a Efecto Cocuyo que esta decisión constituye «una maniobra perversa» porque en estos casos son personas que llevan más de dos años detenidos, con procesos con retardo procesal y ahora deberán comenzar de nuevo.

«En ese tribunal había muchos casos que ya estaba esperando por decisión. Son casos donde no hay pruebas para condenar a estas personas, pero como no hay una decisión política de absolver y tienes que decidir y no tienes para condenar, es una maniobra perversa al empezar de cero», criticó.

#ALERTA | El tribunal 8vo. de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y 3ero con competencia en terrorismo, a cargo del Juez Aquiles Vera conocía las causas denominadas: Espía Americano (Guillermo Zárraga y otros) Paramacay (Gabriel Barros Romero y otros) Operación Aurora… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 15, 2023

Al menos 45 juicios de presos políticos afectados

El juez del tribunal octavo de juicio Aquiles Vera llevaba al menos 45 causas de presos políticos, entre los que también se encuentran los venezolanos presos por el supuesto espía estadounidense, a quien el gobierno de Nicolás Maduro intercambió por los sobrinos de Cilia Flores, pero los connacionales siguen privados de libertad.

Ahora, la competencia que llevaba este tribunal se la dio una Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia al juzgado 29 de juicio del Área Metropolitana de Caracas.

Otros presos afectados son el ingeniero Guillermo Zárraga, los de Franklin Caldera Martínez y Robert Franco.

Tineo se refirió al caso de Estrada, una persona con Asperger y en pobreza extrema que sobrevive con el apoyo de organizaciones porque su mamá es una señora mayor de 80 años y reside en Barquisimeto, estado Lara.

El jueves era la última audiencia de juicio de este preso político y la de los relacionados con el «espía gringo», pero ambos procesos se difirieron y comenzaron los rumores en el Palacio de Justicia de Caracas sobre una posible destitución del juez Vera. Sin embargo, el viernes confirmaron un día después el cambio de competencia de un juzgado a otro.

Qué dijo Fundaredes por esta decisión

La ONG Fundaredes, cuyo director lleva más de dos años preso, fustigó esta medida en sus redes sociales.

«Esta sería la segunda interrupción del juicio de nuestro director Javier Tarazona, patrones como estos se han denunciado en otros casos de presos políticos, en un país sin estado de derecho la vida y libertad de Javier están a merced del Estado venezolano, una muestra más de criminalización de la defensa de DDHH», tuitearon este sábado 15 de julio.

Amnistía Internacional recordó esta semana que Darío Estrada y Robert Franco estaban «arbitrariamente detenidos» y su última audiencia estaba prevista para el 13 de julio, pero ahora se verán afectados por la medida contra el tribunal octavo de juicio.

🚨 Alerta en #Venezuela 🚨



👉 Darío Estrada y Robert Franco esperan su última audiencia de juicio mañana. Ambos están detenidos arbitrariamente por motivos políticos.



📢 ¡Exigimos su libertad y que se ponga fin a la persecución en su contra! — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) July 12, 2023

Para Tineo estas acciones confirman «como el sistema judicial venezolano es manipulado de la forma más arbitraria posible, a total discrecionalidad y muy conscientes de los efectos que esto produce».