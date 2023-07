Jubilados y pensionados no abandonan las calles para exigir respeto a sus reivindicaciones

Reunidos en la plaza de La Moneda, en el centro de Caracas, como todos los miércoles, jubilados y pensionados exigen al gobierno un aumento de pensiones y salarios para los trabajadores públicos.

Aproximadamente más de 40 adultos mayores, sentados en los escalones de la plaza, escuchaban atentos las intervenciones de los dirigentes sindicales. Entre ellos estaba Rosa Gómez, de 70 años de edad, con una bolsa llena de paquetes de maní, esperando que terminaran de hablar para poder venderlos. Un emprendimiento que surgió hace un año, a consecuencia de que los 130 que recibe de pensión no le alcanzan para cubrir sus necesidades.

«Siempre salgo con mi bolsita de maní, y por donde quiera voy vendiendo. Antes vendía chucherías, pero con el maní me ha ido mejor; hay días que he hecho hasta 100 bolívares, no se la gana mucho, porque igual tengo que invertir en mercancía, pero con esto algo me ayudo», dijo Gómez.

Jubilados y pensionados tienen más de un año en las calles, exigiendo aumento, reclamando beneficios que le han ido quitando y hasta han acudido a varios entes del Estado para introducir recursos de amparo, de los cuales no han tenido respuestas.

«Nosotros, los trabajadores jubilados y empleados de la administración pública, vivimos en una lucha constante en la calle reclamando nuestro legítimo derecho, ya que el gobierno nacional dice que dentro de la Ley todo y fuera de la Ley nada; sin embargo, el mismo presidente viola la constitución. Nosotros exigimos un aumento salarial, porque eso está en el artículo 91 de la Constitución», dijo Carlos Julio Rivera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados del Seguro Social.

A la protesta también se sumaron dirigentes sindicales del sector salud y educación. Raúl Parra, secretario de legislación laboral, contratación y conflicto del Sindicato Venezolano de Maestros, denunció el cese del pago de cestaticket a los maestros jubilados.

«El docente que sale jubilado pierde el beneficio del cestaticket; por ello estamos hoy aquí, para que se restablezca ese pago. De igual manera exigimos el pago de los 28 días de compensación, 4 semanas de compensación que cobran los maestros activos y los jubilados lo pierden. Ayer pagaron el bono vacacional y fueron 60 días, nada más, que no les alcanzó a muchos ni siquiera para hacer mercado o para pagar sus medicamentos. Exigimos a la ministra que honre los pagos de los trabajadores de la educación», dijo Parra.

Por su parte, Denis Guedez, delegado del sindicato del Hospital Universitario de Caracas, denunció las jubilaciones forzadas de más de cien trabajadores pertenecientes a sindicatos.

«A mí hace dos semanas me llegó una resolución, en la que me exigían firmar para jubilarme. Yo tengo 35 años de servicio, pero 51 años de edad; cuando soy yo que debo de exigirla y no unilateralmente como están haciendo. No es posible que se esté violando la libertad sindical de nosotros, los representantes genuinos de los trabajadores, porque simplemente le molesta, porque estamos luchando aquí en la calle los derechos, las contrataciones colectivas y un derecho a la alimentación de todos nosotros, tanto los activos como los jubilados», dijo Guedez.

Aunque este miércoles 26 de julio no entregaron documentos, un grupo de pensionados acompañados por efectivos de la Guardia Nacional bajaron hasta la Vicepresidencia, para hablar con funcionarios y exigir que les dieran respuestas; acción que replicarán en los demás entes del Estado a los que anteriormente han acudido.

«No vamos a abandonar la calle, nosotros no tenemos tiempo para seguir esperando; le estamos pidiendo al gobierno que nos dé respuesta inmediata», dijo Luis Cano dirigente de los jubilados y pensionados.