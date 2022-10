Cómo protegerse antes, durante y después de inundaciones

Las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados este octubre en Venezuela han causado estragos; con cientos de familias damnificadas y decenas de personas fallecidas en estados como Aragua o Mérida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las inundaciones son el tipo más frecuente de desastres naturales a escala global y, dependiendo de su magnitud, pueden ocasionar el colapso de infraestructura crítica y asentamientos humanos; además de aumentar las posibilidades de contaminación e incluso constituir un riesgo de salud pública.

Antes, durante y después de una emergencia es importante mantenerse informado y saber cómo actuar para disminuir el riesgo frente a una situación de desastre. Conozca qué recomendaciones se pueden tomar en esos momentos:

Durante: preservar la vida

Priorizar la salud física y mantenerse a salvo es esencial en momentos de emergencia.

Según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), todas las personas tienen riesgo de ahogarse en las aguas de inundación, independientemente de su habilidad para nadar, por ello es importante seguir los siguientes consejos:

🟠 Intente mantenerse fuera del agua de inundación. El agua poco profunda que fluye con rapidez puede ser mortal. Las aguas de inundación pueden contener cables, desechos peligrosos, escombros, vehículos e incluso animales salvajes.

🟠 No maneje en zonas inundadas: el vehículo puede apagarse o ser arrastrado por una corriente de agua.

🟠 Nunca toque un cable del tendido eléctrico caído. No toque equipos eléctricos si están mojados o si usted está parado sobre el agua.

🟠 Si está atrapado en su casa o edificio, diríjase al nivel más alto. Súbase al techo si es necesario.

🟠 Si la situación lo amerita o las autoridades lo indican, evacúe lo antes posible. Si hay orden de evacuación, lleve consigo solo lo esencial.

Los deslizamientos de tierra ocasionados por las lluvias, como los ocurridos en El Castaño, pueden arrastrar rocas y otros objetos | Foto: Soraya Borelli

Después: cuidar la salud general

Con las inundaciones aumenta el riesgo de contaminación bacteriológica, química y física del agua potable y de los alimentos de consumo por la presencia de residuos, desechos, fluidos animales y humanos y sedimento, expone la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El agua de inundaciones también puede contener objetos punzantes, como vidrio o fragmentos de metal.

De acuerdo con los CDC, la exposición al agua de inundación contaminada puede causar infecciones de heridas, sarpullido, enfermedades gastrointestinales, tétanos y leptospirosis.

Según la OPS, las autoridades deben intensificar el monitoreo de enfermedades diarreicas agudas (cólera, salmonelosis, shigelosis entre otras), enfermedades respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por vacunación y leptospirosis, al igual que dengue, chikungunya y zika (en zonas endémicas). Igualmente deben garantizar la inocuidad y la seguridad alimentaria.

Para reducir los riesgos, la población general puede seguir las siguientes recomendaciones:

🔵 Beba agua solo de fuentes seguras. Si sabe o sospecha que su agua no es segura, no la use para beber, lavar platos, cepillarse los dientes, lavar o preparar comida, lavarse las manos, hacer hielo ni preparar fórmula para bebés.

🔵 Lávese las manos con agua y jabón a la hora de preparar o comer alimentos, después de usar el baño, después de haber participado en actividades de limpieza tras la inundación y después de manipular artículos contaminados por el agua de la inundación o aguas residuales. Si no hay agua, use productos a base de alcohol. No olvide a el lavado de manos de los niños.

🔵 Identifique y bote los alimentos que pueden ser no seguros de consumir. Deseche cualquier alimento que haya entrado en contacto con las aguas contaminadas.

🔵 Cocine bien los alimentos. Bote las tablas de cortar de madera, los teteros y chupones que hayan entrado en contacto con las aguas de inundación.

🔵 Quite y deseche todos los materiales de su casa contaminados y que no se puedan desinfectar, como el empapelado, telas, tapetes y paneles de yeso.

🔵 Si tiene una herida punzante o contaminada, pídale a un profesional sanitario que determine si necesita una vacuna de refuerzo contra el tétanos.

Busque atención médica si su herida tiene un riesgo especial o muestra signos de infección | Foto: Mairet Chourio

🔵 Evite la exposición a aguas de inundaciones si tiene una herida abierta. Mantenga limpias las heridas abiertas, lavándolas bien con agua segura y jabón. Si una herida se pone roja, se inflama o tiene secreciones, busque atención médica de inmediato.

🔵 Si tiene que meterse en aguas de inundación, use botas y guantes de goma y protección para los ojos. No intente cruzar cauces de ríos.

🔵 Supervise a los niños: no los deje jugar solos en aguas de inundación. Con esta medida pueden evadir enfermedades como leptospirosis.

🔵 Cuando pueda, limpie sus alrededores y destruya los criaderos de mosquitos. Protéjase de las mordeduras de animales y las picaduras de insectos.

🔵 Sepa que es normal que sufra un poco de insomnio, ansiedad, ira, hiperactividad, depresión leve o letargo. No tema pedir ayuda profesional. También puede buscar redes de apoyo en su familia, amigos y sus principales contactos religiosos o sociales. Déjele a saber a los niños que es normal sentirse mal cuando ocurre algo desagradable o que lo asusta.

Después: potabilizar el agua

💧 Si no tiene acceso a agua embotellada, cuando se restituya el servicio de agua puede hacer que esta sea más segura al hervirla, añadirle desinfectantes o filtrarla. Sin embargo, si sospecha que el agua puede estar contaminada con combustible o sustancias químicas tóxicas, no la use.

💧 Si el agua está turbia, fíltrela a través de un paño limpio o un filtro de café, o permita que se asiente. Luego, separe el agua clara y póngala a hervir por un minuto. En lugares de mayor altitud, hiérvala por 3 minutos. Deje que el agua se enfríe y guárdela en recipientes limpios y desinfectados con una tapa que cierre bien.

💧 Para desinfectar el agua, si no tiene agua embotellada o no puede hervirla, puede usar cloro (no jabonoso y sin aroma) o pastillas potabilizadoras.

💧 Para desinfectar con cloro, añada 2 gotas de cloro al 6% por cada litro de agua. Déjela reposar durante al menos 30 minutos antes de utilizarla.

Asegúrese de consumir agua segura | Foto: Mairet Chourio

Antes: prepararse para la emergencia

Si se encuentra en una posible zona de riesgo o área propensa a inundaciones, puede seguir estas medidas:

🟢 Guarde en un lugar alto agua limpia y elementos esenciales y de valor. Tenga un kit de primeros auxilios.

🟢 Identifique una ruta de evacuación u otras vías alternativas.

🟢 Guarde sus documentos importantes en una bolsa de plástico para que no se destruyan con el agua. Tenga copias digitales protegidas.

🟢 Tenga a la mano una linterna y pilas, al igual que una radio para informarse sobre la emergencia y posibles indicaciones.

🟢 Reúna suministros, incluyendo alimentos no perecederos, artículos de limpieza y agua para varios días por si ocurren interrupciones de los servicios públicos en su área.

🟢 Guarde alimentos que puedan almacenarse por mucho tiempo, como enlatados y aquellos que requieran poca o ninguna cocción o refrigeración. Verifique las fechas de vencimiento. Guarde también algunos utensilios de cocina como abrelatas, cubiertos , platos y vasos de cartón.

🟢 Almacene una botella de cloro de uso doméstico, sin aroma.

Con información de CDC, OMS, OPS, Acnur y ready.gov