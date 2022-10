«Todavía no decidimos si nos vamos o nos quedamos», vecinos de Palmarito (Maracay)

Ha transcurrido un día desde que la quebrada Palmarito, en la urbanización El Castaño de Maracay, se desbordó y arrasó con gran parte de esta zona y otras como Ojo de Agua, Palmarito y Corozal. Viviendas destruidas, calles convertidas en ríos de lodo y toneladas de rocas esparcidas por el sector forman parte del panorama en la comunidad.

Pero el agua no socavó la determinación de los vecinos, quienes, pese a la tragedia, se niegan a dejar sus viviendas.

La vida para los habitantes de El Castaño cambió en cuestión de minutos. La tarde de este lunes 17 de octubre un repentino aluvión convirtió las avenidas principales en un fuerte torrente que arrastró lo que tenía a su paso.

El deslave, hasta las 4:00 de la tarde de este 18 de octubre, deja tres personas muertas y, por lo menos, cinco desaparecidas, según el último balance dado por las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro.

Palmarito es otra de las zonas más afectadas. La periodista Soraya Borelli estuvo en el lugar y comentó a Efecto Cocuyo que la localidad quedó devastada, pero que algunos vecinos de la comunidad se niegan a abandonar sus viviendas, pese al alerta de desalojo emitida por las autoridades gubernamentales.

“Muchas familias aún no quieren evacuar sus casas y continúa lloviendo en la montaña”, dijo la periodista en un contacto telefónico.

Borelli comenta que la urbanización Palmarito está habitada mayormente por personas de la tercera edad, que se quedaron a cuidar sus viviendas mientras sus familiares emigraron. “Es algo así como un gran ancianato”, agregó.

Katina Suesco y su esposo Ramón, habitantes de Palmarito, describieron el resonar del río como el sonido que emiten los camiones grandes que cargan concreto. “En lo que me asomo al balcón y me doy la vuelta, veo cómo voló el portón, arrastró la camioneta del vecino y todo se vino abajo. Todavía no decidimos si nos vamos o nos quedamos”, contó en un video.

Iván Lamoglia, quien también reside en Palmarito, denunció la falta de electricidad y agua en la localidad. Reconoció que aunque la situación es díficil, no tiene cómo desalojar el lugar porque las vías están totalmente colapsadas.

“Vivo con un familiar de 85 años de edad; yo si estuviera aquí solo, bajo. Pero no lo puedo dejar solo a él. Pedí el apoyo a los funcionarios, pero aún no he tenido respuestas”, relató Lamoglia.

Sin agua potable

Tras el deslave, múltiples sectores de El Castaño se vieron afectados por la falta de energía eléctrica y del agua potable. Borelli reportó que la planta de tratamiento de agua del sector quedó totalmente tapiada.

“Toda Las Delicias está sin agua potable; todo el norte de Maracay y parte del centro se surten del agua que baja de las cabeceras del Parque Nacional Henri Pittier”, dijo la periodista a Efecto Cocuyo.

Los vecinos que se encuentran en la zona del desastre, describe Borelli, corren de un lado a otro atentos ante una nueva crecida del río, pero hasta las 4:00 p. m. no se ha reportado el desbordamiento de ninguna de las quebradas que confluyen en El Castaño. “Es que nadie sabe a ciencia cierta lo que puede suceder”, dice.

Av. Principal de El Castaño

Rescates

Los equipos de Protección Civil y los Bomberos del estado Aragua, y de otros estados del país, se han desplegado en la zona del desastre para socorrer a las víctimas. La plataforma informativa local @Kurucuteando informó que en horas de la mañana un grupo de estudiantes del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil fue evacuado junto a otras personas del sector.

“Las autoridades siguen trabajando en las labores de rescate, evacuación y despeje. Vamos a ayudar manteniéndonos alejados de la zona afectada por el deslave. Dejemos que los grupos de rescate y expertos en el tema hagan su trabajo”, se lee en una publicación en la cuenta en Instagram de @Kurucuteando.

El servicio digital también compartió las imágenes del rescate de un grupo de personas que se realizó con un helicóptero. “Continúa el puente aéreo que permite el rescate de personas aún atrapadas en sus viviendas en El Castaño. El helicóptero va desde El parque Las Ballenas hasta El Castaño y regresa con personas rescatadas. Algunas de ellas trasladadas al Hospital Central de Maracay si lo requieren”, se lee.