“Instituciones educativas deben ser inspeccionadas cada año”, asegura bombero

Los riesgos que pueden correr los niños, niñas y adolescentes dentro de los planteles educativos podrían minimizarse si se cumple con la inspección de los bomberos todos los años, para garantizar que los y las estudiantes puedan desarrollar sus actividades con mínimos daños.

El lamentable fallecimiento la semana pasada del niño Santiago Guerrero, de cinco años de edad, mientras hacía una actividad al aire libre en la azotea del colegio Humboldt, en Caracas, alertó al gremio educativo y a los representantes sobre las consecuencias de no emitir alertas tempranas sobre el estado de la infraestructura educativa.

Un efectivo del Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital, que prefirió reservar su identidad por temor a represalias, señala que las inspecciones que se realizan en los colegios son mayormente de habitabilidad y prevención; es decir, con estas revisiones buscan saber si la estructura tiene salidas de emergencia, normas de seguridad, extintores en buen estado, sistema contra incendios en óptimas condiciones y que las tuberías de gas estén correctamente identificadas.

Las inspecciones anuales también se realizan para supervisar si el sistema de iluminación de emergencias funcione de manera correcta y se observa el aforo en los salones de clases

“Las escuelas deben inspeccionarse cada año. Las áreas a inspeccionar por los bomberos son todas; uno hace una estructura desde la puerta del salón hasta del techo, incluso se verifican las filtraciones”, dice el bombero entrevistado por Efecto Cocuyo.

Denuncian que 80 % de las escuelas del oriente del país no están aptas para empezar clases

Por qué son importantes las inspecciones

La fuente señala que es fundamental realizar las inspecciones a tiempo en las escuelas, pero hace énfasis que estas evaluaciones deben llevarse a cabo en cualquier lugar o institución que contengan aforos masivos.

“Siempre son importantes las inspecciones de riesgo y habitabilidad pues hay muchas estructuras que no son las más idóneas y en muchos lugares hacen estructuras improvisadas que no aguantan y no toleran una cantidad determinada de peso que pudiese generar un colapso estructural. Todo eso tiene que verificarse”, advierte el funcionario.

El bombero explica que si un liceo, escuela o institución educativa privada no supera la inspección simplemente no se les emite el permiso. “El Cuerpo de Bomberos no sanciona, únicamente no emite el permiso donde otorga que se le da habitabilidad de la estructura”, aclara.

El funcionario pone de ejemplo el liceo Talento Deportivo Luis Navarro (antes Gustavo Herrera), de Chacao; asegura que esta institución es verificada casi semanalmente porque es una de las unidades educativas con mayor aforo en la capital.

Indica que el Cuerpo de Bomberos constantemente está evaluando la estructura y revisando las tuberías de gas para evitar que haya alguna fuga.

“Lo que recomiendo es que supervisen y redoblen el tema de seguridad preventiva, ya que se han escuchado muchas cosas, pero lamentablemente la situación en el país no es la mejor y ha decaído mucho el sistema de seguridad público, inclusive hay un déficit de profesores, ya eso da mucho que desear”, dice.