Inameh pronostica lluvias en zonas de Venezuela este 28 de agosto

Mientras que la onda tropical número 31 de la temporada se desplaza del centro al occidente del país, Venezuela continuará con lluvias este jueves 28 de agosto, dijo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Estas precipitaciones serán reforzadas por la Vaguada Monzónica que se prolonga hasta Colombia, mientras que en el territorio nacional las condiciones en horas de la mañana serán de regiones parcialmente nubladas y algunas despejadas.

No obstante, «al norte de nuestra Guayana Esequiba, norte de Amazonas, este de Sucre, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida y lago de Maracaibo tendremos nubosidad acompañada de precipitaciones», aseguró el organismo en su pronóstico general del tiempo para este día.

Añadieron que después del mediodía habrá lluvias, con algunos chubascos en regiones de «Bolívar, Amazonas, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia».

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo para Venezuela que presenta el Inameh:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Cielo parcialmente nublado con intervalos despejados en horas de la mañana. Al final de la tarde, se prevé zonas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

De parcial a nublado con precipitaciones en horas de la tarde y noche.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad parcial.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

Mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Zuliana

Nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de lluvias.