Este es el pronóstico del tiempo para Venezuela este 27 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) aseguró que este miércoles, 27 de agosto, Venezuela tendrá lluvias en diferentes regiones que irán de moderadas a fuertes, algunas con descargas eléctricas a lo largo del día.

Durante la mañana se esperan precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas, en Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre, la región

Insular, Llanos Centrales/Occidentales y Zulia.

Además habrá «mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en el sur de Aragua, suroeste de Miranda y los Andes. El resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejado», dijo el organismo en su sitio web sobre el pronóstico del tiempo para el país.

Después del mediodía, con el aumento de la nubosidad por las altas temperaturas producto de la declinación solar, habrá «lluvias o chubascos de moderados a fuertes, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento; siendo más fuertes y frecuentes en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia».

Sobre el país se encuentra la onda tropical número 31, que hará que las lluvias sean más copiosas durante las próximas horas. Se desplaza a una velocidad de 20 kilómetros por hora y en la madrugada se ubicaba sobre la Guayana Esequiba de donde se moverá por el oriente, centro y occidente del país en los siguientes días.

El Inameh destacó que los acumulados pluviométrico del día serán de 3 a 35 litros de agua por metro cuadrado. Los máximos llegarán a 100 litros en los estados Amazonas y Bolívar.

Las máximas temperaturas se mantendrán sobre los 38 grados Celsius en los estados Falcón y Zulia al occidente del país.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo para Venezuela que presenta el Inameh:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Cielo con nubosidad fragmentada, con algunas precipitaciones dispersas en zonas de montañosas al este de la entidad. Al final de la tarde, se prevé algunas zonas nubladas asociadas a lluvias o chubascos.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

Nublado en gran parte en horas de la tarde con precipitaciones.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad y precipitaciones en horas de la noche.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

Mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Zuliana

Nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de lluvias.