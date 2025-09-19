El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este viernes, 19 de septiembre, zonas de Venezuela tendrán lluvias matutinas y vespertinas.

En horas de la mañana gran parte del país tendrá áreas parcialmente nubladas y algunas despejadas.

Se estiman precipitaciones en Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Nueva Esparta, este de Sucre, partes de Miranda, Falcón, Lara, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

“Después del mediodía tendremos desarrollo de nubosidad generadora de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Región Central, Centro occidente, Llanos Centrales y Occidentales, Andes y Zulia”, explicó el organismo en su canal de Telegram.

Cuándo llegarán las próximas ondas tropicales

La agencia climática nacional detalló que las próximas ondas tropicales en pasar por Venezuela se esperan a partir de la próxima semana. Serían las número 38 y 39. La primera entre el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre. La segunda entre el domingo 28 y el lunes 29 de septiembre.

Hasta ahora de las 39 ondas que se han formado en la temporada, 31 de ellas han pasado por el país, donde causaron severos daños entre julio y agosto en estados andinos y llaneros.

Este viernes las máximas temperaturas alcanzarán los 38 grados Celsius en los estados Falcón y la Guayana Esequiba.

Mientras que los acumulados pluviométricos serán de 100 litros de agua por metro cuadrado en el occidente.

El organismo llama a la ciudadanía a estar atentos a cualquier cambio en el pronóstico del tiempo a través de los canales oficiales de la institución.