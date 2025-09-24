Inameh pronostica lluvias en Venezuela para este 24 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dijo que este miércoles, 24 de septiembre, amplias zonas de Venezuela tendrán lluvias a lo largo del día por el desplazamiento de la onda tropical número 38 que se mueve del oriente al centro del país.

En la mañana se esperan áreas nubladas con lluvias o lloviznas en Sucre, Monagas, Anzoátegui, noroeste de Bolívar, Llanos Centrales/Occidentales, Carabobo, Yaracuy, este de Falcón, los Andes y Zulia.

Después del mediodía las precipitaciones, algunas acompañadas de descargas eléctricas serán más intensas en estados como Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre; Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, los Andes y Zulia. En el resto del país las condiciones serán de nubosidad fragmentada.

Este 24 de septiembre los acumulados pluviométricos; es decir, de agua de lluvia, se mantendrán entre 3 y 35 litros de agua por metro cuadrado, especialmente en los llanos y zonas de los andes.

Las temperaturas máximas del día continuarán en 39 grados Celsius en Amazonas, Falcón y la Guayana Esequiba.

Dos perturbaciones sobre el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) pronosticó que las dos perturbaciones sobre el Atlántico se conviertan en depresión tropical en los próximos días.

La primera de ellas, una onda tropical que está a 700 millas al este de las Islas de Sotavento. «Se pronostica que las condiciones ambientales sean favorables para un desarrollo adicional, y es probable que se forme una depresión tropical durante los próximos dos días mientras el sistema se mueve del oeste-noroeste a noroeste en el Atlántico tropical occidental, bien al norte de las Islas de Sotavento», dijeron en su reporte en español.

Además, hay otra en el Mar Caribe oriental que se desplaza hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera sea una depresión tropical el fin de semana.

«Se pronostica que las condiciones ambientales sean más propicias para el desarrollo a fines de esta semana y el fin de semana, y es probable que se forme una depresión tropical cuando la perturbación esté en las cercanías de las Bahamas», explicó el NHC.

El Inameh, sobre estas dos perturbaciones, aclaró que ninguna de ellas representa un riesgo directo para Venezuela. Sin embargo, la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, la Vaguada Monzónica estacionaria y la onda tropical 38 sí provocarán lluvias en el país en los próximos días.