Inameh prevé cielos nublados y lluvias vespertinas este 2 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dijo que este 2 de septiembre habrá cielos mayormente nublados en Venezuela con precipitaciones después del mediodía.

En la mañana se esperan algunas precipitaciones y chubascos en el sureste de ña Guayana Esequiba, el estado Bolívar, Amazonas, Guárico, Barinas, Táchira, Mérida y el Zulia.

Después del mediodía, con el aumento de la nubosidad y de las temperaturas en el territorio, por efectos de la declinación solar, se estiman lluvias en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Bolívar y Amazonas. En el centro y occidente del país, los Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y el sur del Zulia también habrá precipitaciones.

Aunque con menor probabilidad, el Inameh no descarta la posibilidad de lluvias dispersas en zonas de la región central, específicamente en Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

Vaguada monzónica incide en lluvias para occidente

Recuerdan que desde el Océano Pacífico, la Vaguada Monzónica se mantiene activa y se prolonga hasta el norte de Colombia, un factor que también incide en el clima de la región andina y occidental de Venezuela, con aumento en las precipitaciones en ambas regiones del territorio nacional.

En cuanto a las ondas tropicales, el organismo mencionó que la Nro. 33 se encuentra sobre el noreste de Guayana Francesa y la Nro. 34 al oeste de las islas de Cabo Verde.

Mantienen la previsión de una perturbación sobre el oceáno Atlántico que tiene 40 % de probabilidades de convertirse en un desarrollo ciclónico mayor en los próximos siete días. Está asociada a lluvias desorganizadas y actividad tormentosa.