Inameh estima lluvias intensas este 12 de septiembre por llegada de onda 34

La llegada a Venezuela de la onda tropical número 34 dejará lluvias más intensas en las próximas horas, estimó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) al ofrecer su pronóstico general del tiempo para este viernes 12 de septiembre.

El fenómeno natural se encuentra sobre la Guayana Esequiba y comenzará su desplazamiento sobre el oriente venezolano. A su paso interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y la vaguada monzónica estacionaria sobre el Caribe.

En la mañana se esperan cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional. Habrá precipitaciones en Bolívar, Amazonas, sur de Miranda, partes de Guárico, Apure, sur de Portuguesa, Cojedes, norte de Táchira, oeste de Mérida y el sur del estado Zulia.

A partir del mediodía las lluvias serán más intensas, en formas de chubascos, algunas con descargas eléctricas. Se esperan en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales (Cojedes, Guárico, Apure, Barinas y Portuguesa), los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) y Zulia.

El organismo no descarta que se registren precipitaciones en zonas de la región central del país; es decir, en Aragua y Carabobo.

Te contamos: Onda tropical 34 llegará a Venezuela en las próximas horas, dice el Inameh

Cómo van las ondas tropicales

La onda tropical número 34 de la temporada se desplaza a una velocidad de 10 kilómetros por hora.

Además, una perturbación asociada a la onda tropical número 35 se encuentra sobre el Atlántico Central Tropical. No representa riesgo para Venezuela, pero sus probabilidades de convertirse en una formación mayor en los próximos siete días subió a 40 % en las últimas horas.

Dos nuevas ondas se esperan en el país en los próximos días. La 35 para el domingo o lunes próximos, mientras que la 36 ya formada en Cabo Verde, África, estaría llegando a territorio nacional entre el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre.