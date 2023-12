Trabajadores públicos de Distrito Capital aseguran que no tienen nada que celebrar este diciembre de 2023 debido al pago fraccionado de aguinaldos. Reportaron también que el gobierno les debe cuatro meses de cestaticket, lo que equivale a 160 dólares que para este miércoles no han recibido.

Debido a ello se reunieron en la Plaza Bolívar y se movilizaron hasta la avenida Urdaneta para exigir los pagos que les corresponden. Indicaron que no dejarán de protestar hasta que obtengan una respuesta efectiva de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Informaron que este 6 de diciembre sostuvieron una reunión con Simón Párraga, coordinador de la Oficina de Atención Ciudadana de la Vicepresidencia de la República, y que el funcionario expresó que los 22 mil trabajadores del Gobierno de Caracas deben esperar hasta el viernes 8 de diciembre para percibir el dinero.

“Ya nosotros tenemos información del Ministerio de Finanzas y de la Onapre donde están negados a dar los recursos para que se honre ese compromiso con todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados. Estamos cansados, primero nos meten las manos en el bolsillo y nos arrancan derechos laborales fundamentales de las convenciones colectivas”, dijo Luisa Rada, coordinadora de jubilados de Sitra-Enseñanza.

Sector público asegura que le deben cuatro meses de cestaticket.

Lis Figueredo, jubilada, señaló que el gobierno “espera a última hora” para cancelar aguinaldos en bolívares que se han devaluado frente a la inflación. Sindicalistas afirmaron que no se les depositó más de 100 dólares en las últimas semanas.

“No hay calidad de vida, lo que hacen es engañarnos. Hallacas a la mesa no vamos a llevar. Yo tengo una familia, nosotros somos cuatro personas. No nos alcanza”, dijo a Efecto Cocuyo. “Tengo un hijo que estudia en la universidad y gasta todos los días 60 bolívares de pasaje. Y ahorita debe irse caminando porque su mamá no tiene”, agregó.

Alimentos y medicinas es prioridad

Trabajadores activos y jubilados aseguraron que han priorizado alimentos y medicinas en diciembre. La mayoría de los aguinaldos fue gastado en mercados y farmacias, contaron.

“Lo que puedo comprar es alimento: un bulto de harina y un bulto de arroz, además del material de higiene personal que uno necesita. Yo gano 160 quincenal, ¿qué puede hacer un docente con eso? ¿Es necesario esperar a unas utilidades para poder comprarse un par de zapatos?”, dijo Yuri Briceño, docente desde hace 13 años.

Sandra Espinoza, dirigente sindical de Sitra-Enseñanza, expresó que ha recibido un aproximado de 600 bolívares de aguinaldo hasta ahora.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando tantas humillaciones de este Estado? Ya no tenemos sueldo, porque todo es puro bono. No puede ser que nos sigan pisoteando. Estamos en pie de lucha para reclamar nuestros derechos, no estamos mendigando”, declaró Espinoza.

En la protesta participaron trabajadores activos y jubilados de distintos sectores.

Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital (Sinvema), aseguró que solo logró comprar medicamentos para su hipertensión y que ahora necesita una silla de ruedas para su madre, que recientemente sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

“Aquí están jugando con la vida de muchos jubilados y pensionados. Yo soy diabético y gasté todo en medicinas para no tener que gastar en enero. Tuve que tomar precauciones. Todavía me faltan dos meses de aguinaldo del Ministerio de Educación”, explicó Machado.

Este 6 de diciembre, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentó contener la protesta en las cercanías de la Iglesia Católica Basílica Menor Santa Capilla. Sin embargo, los manifestantes lograron llegar hasta la avenida Urdaneta y trancar el paso de vehículos.

PNB intentó contener a los manifestantes, quienes lograron llegar a la avenida Urdaneta.

Bono por juguetes fue de 12 bs

Luis Cano, coordinador del Frente Amplio Unido por los Jubilados y Pensionados, afirmó este miércoles que los trabajadores del sector salud que tienen hijos pequeños recibieron un bono por concepto de juguetes de 12,5 bolívares por niño.

“¿Qué puede comprar un padre con 12 bolívares? Si una persona tiene tres muchachos, le pagaron 37 bolívares. Igual está pasando con los beneficios contractuales que teníamos”, informó a Efecto Cocuyo.

Exigió al Estado la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores públicos activos y jubilados del país. Luisa Rada agregó que no permitirán que violen los derechos adquiridos por los sindicatos.

“Con el aguinaldo no compramos absolutamente nada. Hoy es que no tienen dinero para pagar los cuatro cestaticket. No vamos a abandonar las calles hasta tanto se nos dé respuesta”, puntualizó.

