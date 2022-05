Guillermo González, dos años presos por negarse a recibir un soborno

Guillermo González, de profesión controlador aéreo, está preso por negarse a recibir un soborno de más de 40 mil dólares, por no reportar la llegada y salida de ciertos aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía.

Desde junio de 2020, González, de 25 años de edad, se encuentra en prisión. Primero estuvo recluido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, Caracas; luego fue trasladado a la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, donde actualmente permanece detenido.

Este martes 31 de mayo su madre, Carolina González, y su padre, Cástulo González, denunciaron las condiciones de reclusión y la injusticia con la que ha sido tratado el caso de su hijo.

El relato de su progenitora señala que el joven González se encontraba en su área de trabajo cuando repentinamente recibió una propuesta para dejar salir y entrar aviones, sin hacer algún tipo de reportes; por esta actividad recibiría más de 40 mil dólares, algo que al controlador le pareció sospechoso y poco ético, y sin pensarlo fue a denunciarlo con sus superiores.

“Por mi hijo denunciar hechos ilícitos, que le fueron propuestos a él, y por no prestarse, allí está. Ya tiene más de 700 días preso injustamente”, dijo la madre.

La señora González explica que su hijo fue a denunciar el intento de soborno con los gerentes de servicio de navegación aérea de la torre de control de Maiquetía; la denuncia habría sido hecha al coronel Wilfredo Gil y al general Carlos Mata Sosa.

“Ellos (los militares), después de escucharlo le dijeron: ‘Guillermo quédate tranquilo, no te preocupes ya nosotros estamos al tanto de la situación y nosotros nos vamos a encargar de eso’ ”, explicó.

Tres meses después de que Guillermo hiciera la denuncia ante sus superiores una comisión de la Dgcim fue a buscar al controlador aéreo a su puesto de trabajo. Los funcionarios se lo llevaron para una supuesta “entrevista”, de la cual aún el joven de 25 años no ha salido.

Entre los delitos por los que está siendo acusado Guillermo González se encuentran el terrorismo y la asociación para delinquir. Actualmente su caso se encuentra en proceso de juicio, que se ha realizado de manera lenta pero hasta el momento no se han presentado pruebas de convicción para vincular al controlador aéreo con los delitos por los que se le acusa.

“Guillermo González debe salir con libertad plena, no puede salir con ninguna medida (cautelar) porque él no ha hecho nada, así ha quedado demostrado en cada una de las audiencias (…) por no prestarse (a recibir el soborno), por denunciar le voltearon todo y paso de ser el denunciante al denunciado”, explica su madre.

Coronel se lava las manos

Según las declaraciones de la madre de Guillermo González, el coronel Wilfredo Gil, quien era supervisor del joven detenido, aparece en el expediente como denunciante contra el controlador aéreo, pero en el juicio el militar habría afirmado que no hizo ninguna denuncia.

“En el juicio sale diciendo que no denunció a nadie, que el solamente rindió una declaración en la Dgcim por órdenes de su general, entonces tú dices, si nadie denunció qué ha hace Guillermo preso, si nadie denuncia no hay delito”, señala la madre del controlador aéreo.

Visitas

Carolina González aseguró que ve a su hijo Guillermo con regularidad en la cárcel de El Rodeo, ella es la única familiar que lo visita porque en las prisiones del país no se permite que hombres visiten a otros hombres detenidos.

González explica que las condiciones de la cárcel son insalubres y que lo bueno es que el controlador aéreo tiene 25 años y su cuerpo joven está resintiendo todo lo que le ha pasado dentro de la prisión.

“A las autoridades le pido que por favor pónganse una mano en el corazón, puedo hablar y pedir mil millones de veces por la libertad plena de Guillermo, pero hay muchas personas que están detenidas”, pidió.

La madre del controlador aéreo señaló que en una rueda de prensa, hecha dos años después de la detención, el Fiscal designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, omitió decir que Guillermo estaba detenido por no aceptar el soborno de más de 40 mil dólares.