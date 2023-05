García Arocha: «Yo me voy el 14 de julio porque yo me quiero ir»

La actual rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, se deslindó de las acusaciones que algunos estudiantes y miembros de la comunidad universitaria hicieron sobre ella por la suspensión de las elecciones en esta casa de estudios este viernes.

«Yo no tengo responsabilidad en lo que ocurrió aquí. Los insultos son gajes del oficio. Yo siento vergüenza por lo que sucedió hoy, pero no tengo culpa», dijo durante la interpelación que un grupo de estudiantes hizo en la sala del Consejo Universitario.

Destacó que siente pena por lo ocurrido este viernes, pero «el presidente de la Comisión Electoral es quien debe dar la cara tras lo ocurrido el día de hoy, y él la ha dado».

Además, invitó a los estudiantes a que se retiraran de las instalaciones, ya que dentro de poco se aprobará la nueva fecha para el proceso electoral.

«Los invito a que se retiren (estudiantes) con una fecha, que es el 9 de junio. Sin embargo, el Consejo Universitario se declara en sesión permanente para discutir y aprobar la fecha», dijo.

Expresó su rechazo además hacia quienes la critican por estar 14 años frente a la ‘casa que vence la sombra’: «Yo me voy el 14 de julio porque yo me quiero ir; no es porque me hacen ir. No es tan malo cuando hay 12 decanos que están repitiendo y van a ganar”, insistió acerca de su gestión.