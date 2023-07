Cecilia García Arocha, la rectora saliente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró este 4 de julio que tiene pensado formar parte de la dinámica política en el país para transformar las realidades que «por años tienen diezmada» a la sociedad.

«Estoy preparada para recibir nuevas páginas en mis historia de vida, a seguir trabajando por mí país, a luchar desde mis competencias por la democracia, la libertad, la justicia, el respeto», dijo en entrevista con el periodista Román Lozinski, del Circuito Éxitos de Unión Radio.

Agregó que se tomará unos días de descanso pero que está dispuesta a asumir cualquier actividad académica que le planteen tanto nacional como internacionalmente. Señaló también que no se ve como presidente de Venezuela, cuyas elecciones se organizarán en 2024.

«En este momento creo que hay que luchar por la unidad, hay que luchar porque esas inhabilitaciones absurdas pasen y cada quién pueda votar por quien considere en las primarias. No me veo como presidenta todavía. Creo que es importantísimo para la comunidad del país y la comunidad universitaria verme en otros espacios de la dinámica política y académica del país», dijo García Arocha.

Te podría interesar: Víctor Rago gana el rectorado de la Universidad Central de Venezuela

La profesora y odontóloga es conocida por ser la primera mujer en ocupar el rectorado de la UCV, la casa de estudios superiores más antigua de la nación. Este mes entregará el cargo al antropólogo Víctor Rago, quien resultó vencedor en los comicios de autoridades organizados en junio en la Central.

García Arocha se pone a disposición

«El país me conoce, sabe quién soy yo, sabe que lo que asumo lo asumo con vehemencia», dijo García Arocha. Recordó que es la presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios pero que dejará el puesto el 20 de julio. «El país está preparado para recibir a una Cecilia García Arocha más madura, más preparada», añadió.

Expresó que le ofrece a Venezuela la resistencia que tuvo cuando fue rectora de la UCV, cargo que ocupó por 15 años debido a la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la autonomía universitaria, lo que provocó que no hubiese elecciones por un largo período.

«Los ataques siempre existieron, tanto internos como externos. Yo simplemente no le hice caso a esos ataques. Cuando hablaban del tiempo que había permanecido como rectora, (…) no fue una decisión mía, fue una decisión del TSJ que nos obligó a todos los rectores de las universidades a permanecer en nuestros cargos», explicó la rectora saliente.

Dijo que espera que el resto de las universidades autónomas en el territorio vayan a elecciones y renueven a sus autoridades.

Sobre las elecciones primarias

Comentó que desea que las nuevas autoridades electas tengan mucha tolerancia, prudencia y paciencia, debido a que el contexto en la UCV no es sencillo.

«Creo que hay que continuar defendiendo la autonomía, porque nosotros la defendimos a capa y espada. La autonomía es la esencia amiga de la función creadora de la universidad», puntualizó. Indicó que se reunirá con Rago el lunes 10 de julio.

Para García Arocha, el rector de la universidad debe entrar en el debate político sin ser un partido. Indicó que se sentó a conversar con ministros de Educación al inicio de su gestión, pero que dejó de hacerlo tras el debacle político y económico en Venezuela.

«Con Tibisay Lucena nunca me senté y con la nueva ministra tampoco me he sentado. Y no quiere decir que no le haya pedido cita. Hay que hablar», expresó.

Sobre las elecciones primarias de la oposición venezolana, solicitó al país mucha prudencia y tolerancia.

«Defiendan lo que creen bien defendido. Esas inhabilitaciones que estamos viendo es producto del miedo al crecimiento avasallante de una persona y es posible que esa persona se convierta en presidente del país», puntualizó.