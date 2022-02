Funeral de niño asesinado por Guardia Costera se realiza este #18Feb en Trinidad y Tobago

El funeral de Yaelvis Santoyo Sarabia, el niño venezolano de un año de edad, asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, se llevó a cabo este 18 de febrero en la Iglesia del Nazareno en Arima, ubicada en el país caribeño.

En el servicio estuvo presente el padre, Yermi Santoyo. Lo acompañaron familiares, allegados y periodistas de medios locales. La madre, Darielvis Sarabia, se encuentra todavía en el hospital.

Las imágenes muestran a personas desconsoladas alrededor de un pequeño ataúd blanco. La misa se ofreció en inglés y, al terminar el velatorio, el bebé fue sepultado en la isla, según informó el diario Trinidad and Tobago Express.

Yaelvis murió mientras iba con su madre, su hermana y otros 17 migrantes en una embarcación con destino a tierra trinitense, el 5 de febrero de 2022. Esa noche, la Guardia Costera abrió fuego contra los venezolanos y Santoyo fue alcanzado por una de las balas, mientras que Darielvis resultó herida y posteriormente internada en el hospital Sangre Grande, en la ciudad homónima, localizada en el noreste de Trinidad y Tobago.

Yermis Santollo caresses the coffin bearing his son, Yaelvis Jose Santollo Sarabia, during the funeral service at the Church of the Nazarene Robinson Street, Arima, today.

