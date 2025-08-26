La ONG Foro Penal informó este martes que en Venezuela hay 816 presos políticos, entre ellos 89 personas con nacionalidades extranjeras o venezolanos con otra ciudadanía, la mayoría arrestados tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.

En el reporte, que publicaron a través de Instagram, la organización no gubernamental señala que, hasta el pasado 26 de agosto, 720 hombres y 96 mujeres permanecían encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Según Foro Penal, en el grupo se encuentran 812 adultos y cuatro menores de edad de entre 14 y 17 años.

A la mayoría de los detenidos, entre ellos 646 civiles y 170 militares, los arrestaron después de las presidenciales del año pasado, en las que el Consejo Nacional Electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La ONG agregó que hay 42 personas en paradero desconocido.

Nueve arrestos y ocho excarcelaciones en última semana

Estos números corresponden hasta este 26 de agosto y en comparación con la semana anterior, fecha de su anterior balance, se registraron 8 excarcelaciones, pero a su vez hubo 9 arrestos que confirmó la organización que se dedica a la defensa de personas presas por motivos políticos en el país.

Mientras que el número de mujeres bajó de 98 a 96, el de hombres pasó de 717 a 720 en apenas una semana. Entre los nuevos arrestos hay un militar. La semana pasada reportaron 169 y esta hay 170.

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18.474 casos que tipifica como «detenciones políticas» en Venezuela.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país hayan personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.