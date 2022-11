Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Pese a la lluvia que este lunes sometió a la ciudad, la Universidad Católica Andrés Bello dio inicio este lunes 28 de noviembre a la séptima edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas (Floc Ucab 2022), con la participación de más de 20 expositores y un amplio programa de más de 80 actividades gratuitas, entre ellas la conocida tertulia Guayoyo con Cocuyo, encabezada por parte del tren directivo de Efecto Cocuyo.

Con un sentido homenaje al recientemente fallecido padre José Virtuoso, rector de la Ucab, se dio apertura a los 20 stands de venta de libros de todo tipo, que fueron ubicados a lo largo del campus de Montalbán, en una cita que durará seis días, hasta el sábado 3 de diciembre.

A las 10 de la mañana tuvo lugar la ceremonia oficial de inauguración, la cual estuvo encabezada por José Francisco Juárez, vicerrector académico y rector (e) de la UCAB; Marcelino Bisbal, director de abediciones; Antonio López Ortega, escritor y pregón de la FLOC, y Johannes van der Vegt, consejero político de la embajada de Alemania en Venezuela.

En nombre del comité organizador de la feria, Marcelino Bisbal fue el primero en dirigirse al nutrido público, compuesto por autoridades académicas, profesores, estudiantes, representantes de embajadas y organizaciones aliadas, además de dos de los escritores internacionales invitados: el peruano Jorge Chávez Álvarez y el español Andrés Sánchez Robayna.

“¿Tiene sentido hacer ferias del libro? –se preguntó en su discurso Bisbal-. ¿Para qué, si pareciera que el ciudadano cada vez lee menos y apenas compra uno o dos libros al año según arrojan las encuestas?, ¿qué pasa con una feria del libro impreso cuando ya estamos en un mundo digital? Damos respuesta a esas preguntas: sí tiene sentido seguir organizando ferias del libro, aunque sea solamente por la necesidad de vernos, reunirnos con invitados nacionales e internacionales, relacionarnos con los otros y saber-conocer –de primera mano– qué se está editando y leyendo en papel o en digital, conocer a los autores”, puntualizó el comunicador e investigador.



Seguidamente, van der Vegt destacó su emoción por estar presente en la inauguración y el significado que tiene para Alemania. “Estamos felices de sostener la cultura y la libertad de expresión en Venezuela y todo el mundo. Hoy en día la situación del mercado del libro en Venezuela no está tan bien como en el pasado. Durante la crisis en el país no quedan muchos negocios que vendan libros y la tendencia que se ve en Europa e internacional, es que las generaciones jóvenes no leen tanto como las generaciones anteriores, eso aplica en Venezuela. y ferias de libros independientes como esta son muy importantes por el debate público”, puntualizó luego de comentar que la embajada estará presente en la feria con actividades como foros, presentación de documentales, libros y una exposición dedicada a recordar lo que fue la vida en la Alemania Oriental en la era comunista.





Por su parte, José Francisco Juárez señaló que la FLOC es una oportunidad para que los ciudadanos de los cuatro puntos cardinales de la ciudad se acerquen a la cultura, la música, el cine, la poesía, el arte y la literatura. Esta ocasión, dijo, ayuda a la reflexión y el fortalecimiento del espíritu: “Sin lugar a dudas es un espacio donde evidenciamos nuestra sensibilidad por la cultura en todas sus manifestaciones y la importancia que le damos a la formación integral de nuestros jóvenes. La Floc también es testimonio del profundo sentido humanista de nuestra institución y su compromiso por ser una luz, un faro que guía, propone y construye el país posible”.



Finalmente, el pregonero de la feria ofreció un recorrido histórico acerca de las políticas públicas dedicadas a la cultura, desde la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1935, hasta la actualidad. Recordó que ha sido en los períodos democráticos cuando el Estado venezolano se ha preocupado por desarrollar iniciativas dirigidas a la promoción de las artes, la educación y las distintas expresiones del arte. Celebró que, en medio de la situación actual, la Feria del Libro del Oeste de Caracas continúe de pie. “La cultura que construimos la hicimos posible gracias a la democracia y ha sido en democracia donde hemos hecho lo mejor de nuestra cultura. (…) no hay futuro sin memoria, no hay porvenir sin herencia”, comentó en su disertación.



La ceremonia protocolar de inauguración concluyó con la develación de una fotografía y la proyección de un video en memoria del rector Virtuoso, promotor y defensor de la FLOC desde su primera edición en 2016. “José Virtuoso le tomó el pulso a la universidad teniendo siempre presente los tiempos que corren, la realidad del país. Conectar, Diversificar y Consolidar (así, con Mayúsculas) fueron las tres palabras claves que guiaron su dirección”, se escuchó en el audiovisual. “Gracias, rector, por habernos acompañado todo este tiempo”.

Ambiente de fiesta y opciones para todos los gustos

Tras el acto formal, los invitados, autoridades y público recorrieron el llamado “Fashion boulevard” (bulevar ubicado en la planta baja del edificio de Aulas), donde se encuentran los puestos de los expositores de libros, cuyos precios comienzan en los dos dólares e incluyen novedades editoriales, clásicos de la literatura, volúmenes académicos, libros de actualidad, poesía, títulos infantiles y, también, textos de segunda mano. Durante el día pudo observarse la curiosidad y entusiasmo de los ucabistas y visitantes, quienes colmaron los puestos en búsqueda de ofertas y opciones a su gusto.



En honor al país invitado, en la PB del edificio Cincuentenario se realizó el “Alemania Fest”, una pequeña muestra de la presencia alemana en Venezuela. Gastronomía, bebida y expresiones culturales expresaron el sentir de la nación europea, muchos de cuyos nacionales se establecieron, desde hace casi dos siglos, en el territorio nacional. Así, por ejemplo, los grupos de danza Jarillo Deustschangruppe y Tovar Volkstanzgruppe demostraron sus habilidades y conocimiento de bailes típicos, mientras el acordeonista especializado en repertorio alemán, Eduardo Monroy, deleitó con melodías alemanas.





Durante la tarde se llevaron a cabo las siguientes actividades y encuentros. Por parte de Ricardo Ramírez Requena, cofundador de La Poeteca, y Diajanida Hernández, gerente general de la Fundación para la Cultura Urbana, se celebró el centenario del natalicio del poeta venezolano Juan Sánchez Peláez (1922-2003), ganador del Premio Nacional de Literatura en 1976. En el American Space del Centro Cultural se proyectó el corto documental Piragua, una entrevista testimonial a su viuda, Malena Coelho, y además se recitaron poemas de su autoría.



Luego, fueron presentados los libros Salvado de las aguas, del embajador peruano Librado Orozco Zapata, y Venezuela fracturada, memorias del militar venezolano Iván Darío Jiménez. Más tarde ocurrió una conversación sobre poesía y literaturas entre el escritor canario Andrés Sánchez Robayna y el pregón de la FLOC, Antonio López Ortega. Finalmente, se llevó a cabo el jamming poético de la mano de las poetas Graciela Yánez Vicentini y Kira Kariakin.

Recitales, homenajes y estrenos

Un total de 37 tertulias, 29 presentaciones de libros, 19 actividades culturales y 10 infantiles, además de tres eventos institucionales, conforman el menú que podrán disfrutar los caraqueños que asistan a la Feria del Libro del Oeste de Caracas, en la UCAB Montalbán, hasta el sábado 3 de diciembre.





La lista incluye la entrega, este 29 de noviembre, de la Orden UCAB, el máximo reconocimiento de la universidad, a la escritora Victoria De Estéfano y al artista plástico Juvenal Ravelo; un recital poético protagonizado por el venezolano Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022, el día jueves 1 de diciembre; la presentación del poemario Reino de lo inútil, del peruano Jorge Chávez Álvarez, y el estreno exclusivo del documental CAP Inédito, del cineasta Carlos Oteyza, el viernes 2 de diciembre.



También se realizarán conciertos, un desfile de moda, talleres de creación, demostraciones de realidad virtual, un seminario sobre el hombre en el siglo XXI y, además, se inaugurarán exposiciones de arte y fotografía. El último día estará dedicado a los niños, quienes podrán disfrutar de la presentación de un libro infantil, lectura y narración de cuentos, un espectáculo de títeres y una obra de teatro.