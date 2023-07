Fin de año escolar: cuánto pueden costar las vacaciones en Venezuela

Llegan las vacaciones escolares y universitarias en el mes de julio; que se extienden hasta mediados de septiembre. Hace varios años era normal que familias se pusieran de acuerdo para viajar dentro y fuera del país durante estas fechas, bien sea a un destino turístico como Mérida o Margarita, o incluso un día de playa en La Guaira. Estas actividades eran tradicionales entre los venezolanos.

Actualmente, ¿cuánto puede costar irse de vacaciones varios días o tener un día de playa? Los precios varían y hay diferentes opciones para los bolsillos venezolanos.

Sin embargo, para las personas que tienen un ingreso mínimo mensual, la idea de irse un día a la playa o varios días a otra ciudad se hace bastante cuesta arriba.

Pasajes de avión y estadías cuestan cientos de dólares

Un viaje que era tradicional entre familias venezolanas era tomar un vehículo e irse a Mérida. Esto sencillamente es imposible por la escasez de combustible que tiene el país. Las personas podrían surtirse de gasolina en Caracas y quizá en otro par de ciudades en su camino a Los Andes, sin embargo, al alejarse más de la capital, las colas por combustible se hacen más largas y el servicio más irregular.

La opción entonces es irse en avión o en autobús, pero ¿Cuánto hay que pagar? El pasaje de autobús para Mérida desde La Bandera (Caracas) está entre 25 y 30 dólares, a tasa del mercado paralelo. Es decir, que costaría entre 740 y 888 bolívares un pasaje de ida. Lógicamente, esto habría que duplicarlo para hacer la ruta completa.

Si la idea es irse en avión, los boletos desde Maiquetía hasta el estado Mérida están entre 70 y 75 dólares por tramo; es decir, el viaje completo saldría entre 140 y 150 dólares. Una persona que tenga ingresos mínimos mensuales tendría que trabajar 35 meses para pagarse solamente los dos pasajes de avión.

Las estadías pueden ser más accesibles ya que hay posadas en la ciudad de Mérida que están entre 15 y 30 dólares por noche y el costo puede ser compartido entre dos o tres personas.

Si el destino es la isla de Margarita, el panorama no es muy diferente; los boletos están entre 75 y 80 dólares por tramo y las estadías no bajan de 30 dólares por noche. No obstante, hay paquetes turísticos que se ofertan por redes sociales a partir de 250 dólares por persona para 4 días y 3 noches en la isla.

Pasar un día en la playa parece una mejor opción

Bajar desde Caracas a las playas de La Guaira cuesta entre 1 y 2 dólares en autobús. Sin embargo, hay una opción más económica y por 10 bolívares las personas pueden viajar desde Gato Negro hasta Caribe, en Vargas.

Alquilar un toldo con tres sillas en playas de La Guaira está a partir de 10 dólares. Mientras tanto, un pescado frito con tostones cuesta de 17 dólares en adelante en algunas playas como Los Ángeles. En este mismo lugar, la ración de tostones cuesta 15 dólares. Pero hay otras playas como Pelúa que tienen raciones de tostones en 10 y 8 dólares.

Siempre habrá familias o grupos de personas que prefieran preparar comida y llevarla a la playa para reducir sus gastos o bien gastar ese dinero en otras cosas como bebidas y meriendas.