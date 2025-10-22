La Arquidiócesis de Caracas anunció este miércoles que la Fiesta de la Santidad, en conmemoración de las canonizaciones de San José Gregorio Hernández y Santa Madre Carmen Rendiles, no se llevará a cabo en el Estadio Monumental como se había previsto inicialmente, sino que se celebrará por separado en todas las parroquias y comunidades de la Gran Caracas y del país el próximo sábado 25 de octubre a las 10:00 a.m.

Esta decisión, según las autoridades eclesiásticas, responde al «fervor desbordante de los fieles», que superó las expectativas con más de 80 mil solicitudes de participación, excediendo la capacidad del estadio de 50 mil.

El vicario general Pbro. Armelim De Sousa y el obispo auxiliar Mons. Carlos Enrique Márquez Delima, junto al ingeniero Alejandro Marius, coordinadores de la Comisión Central de la celebración, explicaron que la medida «busca garantizar la seguridad, el bienestar y la participación plena de todos», especialmente de niños, jóvenes y personas con movilidad reducida.

“La fe de nuestro pueblo ha superado los límites físicos del Estadio Monumental”, destacaron en un comunicado oficial, subrayando que esta decisión pastoral permitirá que más venezolanos se unan a la celebración en sus propias comunidades.

Una fiesta multiplicada

Sin dar grandes detalles del cambio de logística, indicaron que la Arquidiócesis ha dispuesto la distribución de 500 estolas, 60 mil hostias, más de 400 copones artesanales de Lara y 10 mil flores provenientes de Mérida para engalanar las celebraciones parroquiales.

Marius aseveró que una de las causas del cambio es que no les garantizaban las autoridades logística de seguridad a la salida, debido a la gran cantidad de personas.

Invitaron además al domingo 26 de octubre, día de la primera fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández, a que los fieles asistan a sus parroquias para continuar la acción de gracias en honor a los nuevos santos.

En redes sociales, la reacción de los fieles no fue del todo alegre con la decisión, pues algunos argumentaban que grupos habian armado logística de transporte y de otro tipo para asistir masivamente al coso de La Rinconada.