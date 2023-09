Familiares y defensores de John Álvarez denunciaron ante el Ministerio Público las torturas que ha recibido el estudiante de antropología, detenido desde el pasado 30 de agosto por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Durante una concentración que se llevó a cabo en la plaza Parque Carabobo este miércoles 13 de septiembre, a la que acudieron familiares, abogados y dirigentes sindicales, se consignó ante la sede del Ministerio Público un documento que señala las arbitrariedades cometidas en la detención de Álvarez y la persecución a varios líderes sindicales.

Familiares y abogados de John Álvarez denuncian ante Ministerio Público la tortura y detención arbitraria (Mairet Chourio)

“Hasta ahora el defensor del pueblo no ha enviado un funcionario a ver, a entrevistar ni ha mandado un médico forense que examine a John. Por ese motivo vamos a introducir un documento al Ministerio Público, para ver si el Fiscal General de la República se digna a ordenar una investigación”, dijo Joel García, abogado del estudiante.

Este sería el segundo documento que entregan en instituciones del Estado; el primero lo introdujeron en la Defensoría del Pueblo, del cual no han tenido respuestas. En la protesta también se manifestó el apoyo y solidaridad por todos los perseguidos y presos políticos.

Por su parte, Wendelin Peña, madre de John Álvarez, pidió que pongan la “lupa” y visibilicen el caso de su hijo.

“Venimos para acá para presentar formalmente la denuncia porque mi hijo fue torturado y robado”, denunció.

Otras persecuciones

Leyda Brito, “la abuela de casco rojo”, y Carlos Julio Rojas, periodista, denunciaron la persecución y amenazas que han recibido por organismos del gobierno.

“A John lo obligaron a decir que yo manejo bandas armadas en el centro de Caracas. El único delito que hemos realizado es simplemente protestar por agua, por luz…Tener carnet de periodista no me convierte en terrorista”, dijo Rojas.

Familiares y abogados (Mairet Chourio)

Sin embargo, Leyda Brito advierte que seguirán en la calle protestando hasta que se restablezca el “hilo constitucional laboral”.

“Hemos sido perseguidos y reseñados por los Cupaz y los responsabilizo de cualquier cosa que me pase a mí o a los de la coalición nacional. Estoy denunciando ante la fiscalía, porque nosotros no somos terroristas, nosotros somos luchadores sociales que no nos sacarán de la calle”, indicó Brito.

