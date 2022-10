Osman Delgado, padre de María Auxiliadora Delgado, presa política en Venezuela desde 2019 junto a su marido, pidió este jueves ayuda al Gobierno español en una rueda de prensa en Madrid, donde criticó las condiciones «inhumanas» que sufren su hija y su yerno en prisión.

«Estamos tratando de ejercer la justicia aquí en su país, hablando con diputados, senadores y eurodiputados que han mostrado bastante interés y pidiendo que los traigan a tierra española, que el Gobierno español haga su trabajo por el derecho que le asiste», reclamó Delgado.

Según explicó la abogada y activista por los derechos humanos Tamara Suju en la rueda de prensa, María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo fueron detenidos en marzo de 2019 en respuesta a la desaparición de un hermano de ella, un militar retirado acusado de intentar atentar contra el mandatario Nicolás Maduro.

Delgado tiene la nacionalidad española, por lo que su familia solicitó la ayuda al gobierno de Pedro Sánchez.

«Entraron en su domicilio funcionarios con armas largas y pasamontañas, sin orden de detención ni de registro», contextualizó la letrada al tiempo que recordó que la práctica de «ensañarse» con familiares de personas buscadas por «el régimen de Maduro» es «muy habitual».

Presos en la Dgcim

Desde entonces la pareja se encuentra en los «sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)» acusada de «terrorismo» y delitos «contra la patria», por los que aún no reciben una sentencia en firme y según la abogada «no hay ningún tipo de prueba».

Por ello, ambos solicitaron ayuda y responsabilidad al Gobierno español, quien, según afirmaron, habría activado ya vías diplomáticas con Caracas, sin haber recibido respuesta del Ejecutivo venezolano.

Delgado dijo haberse reunido recientemente con funcionarios del ministerio de Asuntos Exteriores español, quienes le habrían comunicado estos intentos de contacto con Caracas: «han hecho todas gestiones posibles pero Venezuela ha hecho caso omiso a todas las solicitudes».

«Estamos tratando de solicitar a una estancia superior en el ministerio, tratando de llegar al canciller, a ver si él puede hacer algo«, aseguró.

Suju reclama a España

Suju se mostró más dura con el Ejecutivo español y pidió hacer públicas sus interacciones con el Gobierno de Maduro para liberar al matrimonio.

«España lo ha intentado de manera consular y si el régimen venezolano no te da respuesta, por qué no lo dices, busca de manera pública liberar a una española, que no es la única, si no hay respuesta di algo, haz algo, presiona para defender a tus nacionales», exigió.

Además explicó que el caso de Delgado se encuentra en la justicia española y el de Marrufo en la italiana, ya que también posee esa nacionalidad.

Juicio que no llega

Los venezolanos hicieron referencia a que ya se han cumplido tres años desde que la pareja fuera detenida y hasta ahora no han recibido una sentencia por los delitos que les imputan.

En ese sentido, Suju aludió a que «el pasado 20 de marzo se cumplieron tres años de su detención y tenían que ser liberados acorde a ley venezolana» por no haber tenido «juicio ni sentencia».

No obstante, alegó, «una semana antes empiezan con unos juicios apurados» en los que tampoco se ha resuelto su situación.

«Cuando los trasladan (a las vistas) los llevan en la madrugada, los dejan en los sótanos en condiciones horribles, hambrientos, con ratas e insectos, esas torturas para quebrar la moral de los detenidos», lamentó.

La pareja sufre «tortura psicológica» y se encuentra con problemas de salud, según denunció Delgado, y no han sido «atendidos de manera correcta porque no dejan entrar a los médicos» a las celdas.

«Hemos estado durante tres años y medio viviendo esta agonía, cambió la vida de todos nosotros, desde el punto vista jurídico no hay pruebas que los impute en los casos, están buscando un hijo mío y los detienen a ellos para hacer pagar algo que no hicieron», resumió.