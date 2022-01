Falla eléctrica deja sin servicio a usuarios de Digitel

Por varias horas los usuarios de la operadora de telecomunicaciones Digitel se mantuvieron sin poder utilizar los servicios de la red, incluidos llamadas y navegación este jueves 6 de enero, debido a una falla de electricidad en la sede principal de la compañía ubicada en Caracas.

Desde distintos lugares del país, a través de las redes sociales, los clientes de la señal 0412 manifestaron su descontento por esta falla del servicio, que los dejó incomunicados por esa vía, la cual no fue reportada en la cuenta de Instagram de Digitel, único canal de comunicación de la empresa, además de su centro de llamadas y página web, que tampoco estuvieron activas durante el tiempo que se presentó la anomalía.

El periodista especializado en tecnología y telecomunicaciones Fran Monroy indicó que según información que maneja todo debería estar todo en «óptimo estado» para aproximadamente a las 9 de la noche de este jueves.

ℹ️ Confirmed: #Venezula's state-run internet provider ABA CANTV as well as Digitel have been impacted by infrastructure outages; the incident is ongoing and continues to affect CANTV users 📉 #SinInternet #6Ene pic.twitter.com/TIg9b4WH1K