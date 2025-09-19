Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), con sede en San Juan de los Morros, estado Guárico, denunciaron este 19 de septiembre la eliminación de una ruta de transporte directo que trasladaba a los alumnos desde zonas lejanas hasta este núcleo en la capital llanera.

Según voceros del Centro de Estudiante de la Unerg, la orden fue dada, sin esgrimir justificación alguna, por la alcaldesa del municipio Roscio Nieves, Katherine Helen Guanipa (Psuv), quien habría decretado la suspensión del servicio de busetas desde el terminal de San Juan hasta la sede de la casa de estudios, una ruta de más de 4 kilómetros, en la que no hay transporte público habitualmente.

«Aquí venimos estudiantes desde Valencia, desde Maracay, desde La Victoria. Pedimos al gobernador (Donald Donaire) que tome medidas al respecto. No pedimos pasaje gratis, queremos es ir a estudiar y defender nuestros derechos», indicó un representante estudiantil de la FCU-Unerg, que pidió no ser identificado.

El líder estudiantil denunció que funcionarios de la Policía Municipal, desde el pasado miércoles, bajan a los jóvenes alumnos de las unidades de transporte y les dicen que la ruta está suspendida.

Muchos para llegar optan por pagar taxis o transportes privados, debido a que el servicio propio de la universidad desde hace años no funciona.

En marzo de este año, estudiantes protagonizaron protestas y paro de sus actividades como medida de presión, ya que desde hacía más de un mes fueron inhabilitados los buses propios de la universidad y las vías de acceso están sumamente deterioradas.

Voceros de las especialidades de Veterinaria, Medicina, Radiología, Odontología y otras que conviven en esta casa de estudios elevaron su protesta y pidieron a las autoridades escuchar sus reclamos.

«Alzamos nuestras voces en defensa de nuestros derechos y del bienestar de nuestros estudiantes y rechazamos rotundamente cualquier acción que afecte seriamente el desarrollo de la vida diaria de nuestra población estudiantil, como lo es la suspensión de las rutas de transporte», indicaron.

Mala situación

La falta de transporte extraurbano confiable sigue siendo un dolor de cabeza para los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. La situación, agravada por el deterioro de las vías, el alza de tarifas y la inseguridad, compromete el acceso a clases de cientos de estudiantes, especialmente en sedes alejadas como la Facultad de Medicina Veterinaria en Zaraza.

Según reportes recientes, la Unerg no dispone de una flota propia suficiente para garantizar traslados diarios.

Las vías de acceso, como la carretera hacia El Castrero, están en condiciones críticas, con baches que dificultan el paso de unidades.

La Unerg atiende a una población estudiantil de más de 60.000 alumnos inscritos en pregrado, en su mayoría provenientes de estados cercanos a Guárico, cursantes de carreras como Ingeniería Agrónoma, Medicina, Veterinaria, Enfermería, Ciencias Sociales, Derecho, Informática, Ingeniería de hidrocarburos, Educación, Letras y Artes, entre otras.