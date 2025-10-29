Tras 5 años de paralización, la Universidad de Los Andes (ULA) celebra este miércoles las elecciones para la presidencia de su Federación de Centros Universitarios (FCU).

La Facultad de Humanidades y Educación abrió la jornada electoral con el ejercicio del sufragio del candidato Antonio Yépez.

Yépez llamó con energía a la comunidad estudiantil para que acuda a las urnas: «Hay que aprovecharlo, muchachos… salgan a escoger su derecho a exigir quiénes son sus representantes, a elegir exactamente a quién quieren que dé la voz por ustedes, por todos los estudiantes de la ULA», dijo.

Cristian Rodríguez, secretario general de la FCU, indicó que desde hace tiempo hicieron el llamado a elecciones estudiantiles ante la comisión electoral de la ULA, presidida por la profesora Ceres Boada.

Rodríguez enfatizó que desde la comisión electoral están solicitando a cada Facultad la programación para fijar la fecha para las elecciones, teniendo ya como una tentativa el próximo 29 de octubre de 2025.

Igualmente, Rodríguez hizo el llamado a los representantes de las Facultades, núcleos o extensiones a realizar la entrega de los recaudos y programación para que la comisión electoral realice los pasos a seguir para fijar la fecha de las elecciones.

Rodríguez exhortó también a la comisión electoral para que se pronuncie al respecto ya que “y desde la FCU se apuesta y aboga para que se den las elecciones, para elegir y renovar a los nuevos líderes estudiantiles que nos representarán en la FCU, Centros universitarios y ante el Consejo Universitario”.

En 2020, el TSJ suspendió las elecciones de la FCU-ULA, a petición de un profesor jubilado, sin publicar la sentencia completa ni permitir defensa jurídica adecuada; situación que se repitió en 2024.

Con información de Diario Los Andes y Fe y Alegría