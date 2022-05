Estos son los nuevos requisitos para entrar a España

El Consulado de España informó la modificación de los requisitos sanitarios para entrar a ese país europeo.

Los viajeros de más de 12 años deberán presentar al menos uno de los siguientes documentos: tarjeta de vacunación, certificado médico de haber sufrido COVID-19 o test negativo (PCR o antígeno).

En cuanto a la tarjeta de vacunación, solo se admitirán los esquemas completos de las vacunas homologadas por Organización Mundial de la Salud (OMS) o por la EMA (Agencia Europea del Medicamento, por sus siglas en inglés).

No obstante, si la tercera dosis es de una vacuna válida, no importa si las dos primeras no lo sean.

Es decir, se deben tener al menos dos vacunas, salvó vacunas monodosis, y deben haber pasado menos de 270 días desde la última dosis.

En cuanto al certificado médico, puede emitirlo cualquier centro médico, público o privado, y debe indicar que el viajero padeció y super{o el COVID-19. Además, este certificado será válido siempre y cuando no se hayan cumplido más de 180 días posteriores a la primera prueba positiva, después de haber superado la enfermedad.

En cuanto al test de diagnóstico de COVID-19 con resultado negativo, es requisito que la prueba PCR se realice hasta 72 horas antes del viaje. Si opta por una prueba de antígenos, está prueba debe realizarse con menos de 24 horas de antelación.

Menores de 12 años exentos

Por su parte, los niños menores de 12 años no deben presentar ninguno de estos tres requisitos sanitarios. Están exentos.

Además, todos los viajeros deben completar antes de su viaje, en máximo 48 horas antes, y cuando sepan el número de asiento, un formulario sanitario que se encuentra en la página web del Ministerio de Sanidad de España.

Las únicas personas que no deben completar este formulario son quienes tengan certificado de vacunación emitido por la Unión Europea.

Otros requisitos especiales

Los venezolanos que quieran ingresar al continente europeo luego de diciembre de 2022 deberán tramitar permisos especiales, debido a que la Unión Europea (UE) estableció en diciembre de nuevas normas de viaje cuyo objetivo principal es identificar de forma prematura posibles amenazas dentro del territorio.

Según la UE, la información que ahora el viajero debe tramitar será contrastada con las bases de datos de la Interpol y la Europol. Este nuevo esquema será conocido como Etias (Sistema de Información y Autorización de Viajes, por sus siglas en inglés) y entra en vigor a finales de 2022.

«Lo que esto significa es que en cuanto Etias entre en funcionamiento, los ciudadanos venezolanos deberán registrarse en línea antes de viajar a la zona Schengen. ETIAS forma parte de una iniciativa legislativa intergubernamental de la UE creada con la intención de mejorar la seguridad dentro de los estados miembros».

Añadieron que «este programa exigirá a los viajeros de países elegibles, incluidos los ciudadanos venezolanos, a que se registren en línea para obtener una autorización de viaje electrónica antes de viajar a Europa desde Venezuela», dice la UE.

Actualmente, los ciudadanos de Venezuela no necesitan una visa para visitar la zona Schengen. El único requisito es un pasaporte vigente, pero sí lo será a partir de diciembre.

Con información de Manuel Tomillo