Desde hace más de un año los habitantes del sector La Florencia de Petare acudieron a la sede de la alcaldía del municipio Sucre para hacer un llamado de atención sobre su caso.

Las viviendas construidas al borde de la carretera Petare-Santa Lucía presentaban problemas de filtración y, algunas, tenían riesgos de derrumbe. La autoridad local ignoró las demandas de los habitantes que, un año después, viven en constante temor cada vez que llueve en la ciudad de Caracas.

Durante la madrugada del jueves 2 de noviembre la mitad de la casa de Nelly Piñango se terminó de desplomar. Ella, de 74 años de edad, vive en este lugar con su esposo y su nieto de apenas 11 años.

“Cuando llueve yo no puedo dormir. Me pongo a rezar frente a Santa Barbara y José Gregorio para que no se me caiga la casa”, comentó la señora Piñango a Efecto Cocuyo este viernes 3 de noviembre.

La casa de Nelly Piñango terminó de ceder en la madrugada del jueves 2 de noviembre

La solicitud que hacen las personas afectadas es sencilla: reubicación o ayuda económica. Bien sea para reparar sus casas, de ser posible, o los recursos que les permitan mudarse a otro lugar donde no estén en riesgo.

En La Florencia no duermen cuando llueve

Las viviendas ubicadas al borde de la carretera tienen grietas por todas partes. Empezando por la propia carretera. Al poner la vista en el suelo se pueden ver con facilidad las líneas que anuncian un derrumbe inminente.

La primera casa en caerse fue la de la señora Nelly. Sin embargo, esto no empezó el jueves. “Desde el año pasado se me cayó la primera parte de la casa. La alcaldía no me ha ayudado, ni se presentó acá. Yo no puedo seguir viviendo. Esto está colapsando y la carretera se está hundiendo”, dijo Piñango.

El suelo está completamente agrietado y los habitantes temen que una lluvia pueda terminar de derrumbar la zona

Cuando empezaron los deslizamientos en su casa, hace un año, Nelly y su esposo decidieron moverse hacia una especie de kiosco que construyeron años atrás. En la actualidad, viven en este espacio que no tiene baño, ni cocina. Ellos dos y su nieto duermen en un pequeño cuarto en el que no hay ventanas y tienen una sábana por puerta.

“Hemos citado al gobernador, al alcalde y acá no ha venido nadie. Yo soy hipertensa, mi esposo es discapacitado. Yo estoy cansada de vivir de esta manera”, comentó Piñango.

Nelly Piñango no tienen espacio para cocinar ni para asearse

En este pequeño cuarto duermen tres personas. Dos son de tercera edad y un niño de once años

“Tenemos donde medio dormir porque improvisamos una cama montada en unos bloques”, dijo el esposo de Piñango. Su día a día resulta sumamente complicado. No solamente porque su casa se puede caer en cualquier momento, sino porque no tienen lugar para hacer sus necesidad ni para bañarse.

La familia espera atención por parte de las autoridades

Una comunidad que se define chavista

Las jefas de calle de La Florencia fueron quienes lideraron las denuncias de su comunidad este viernes 3 de noviembre. Incluso, amenazaron con hacer una protesta para trancar la calle, pero funcionarios de la alcaldía de Sucre insistieron en que no tomaran esta medida.

“Hoy vinieron porque ayer nosotros empezamos a llamar a la prensa y dijimos que si no nos atienden vamos a trancar la carretera”, relató una de las habitantes del sector.

Hay diez niños y adolescentes afectados en la zona

“Cómo yo le voy a decir a las personas que necesito que salgan a votar si el gobierno no nos ayuda. Yo necesito que Maduro se ponga la mano en el corazón y ayude a las personas que de verdad lo necesitan. Esto parte el alma”, afirmó una de las líderes comunitarias.

Los habitantes de La Florencia también hacen una denuncia específica contra la alcaldía del municipio Sucre. Ellos afirman que desde la autoridad municipal hay una orden para no dejarlos arreglar sus viviendas ni hacer muros de contención.

“Si nos permitieran arreglar esto, ya lo habríamos hecho hace tiempo. Pero la dirección de la ingeniería municipal de Sucre nos atropella constantemente”, afirmó una de las vecinas.

La principal líder de la comunidad, Aisnelda Ledezma, expresó su rechazo a la actuación de la alcaldía de Sucre. Ledezma le hizo un llamado al gobernante Nicolás Maduro para que atienda la situación. Los habitantes de La Florencia afirman que María Francia Rojas, directora de ingeniería y planeamiento urbano de la alcaldía de Sucre, no les permite arreglar las viviendas.

Las denuncias sobre los deslizamientos han sido ignoradas por parte de la alcaldía de Sucre

“Ella se ha encargado de paralizarnos y hacer que colapsen nuestras viviendas. Nos ha atacado. Le hemos cartas y llamados, pero nos ha hecho caso omiso. Le hacemos un llamado a Nicolás Maduro porque hay gente durmiendo en la calle”, afirmó Aisnelda Ledezma.

