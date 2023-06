En Curiepe empezó el repiqueteo de tambores para San Juan Bautista (Fotos)

Vida, salud y bienestar representan una emoción que no cabe en el pecho, así es como las mujeres de Curiepe definen lo que significa San Juan Bautista para ellas.

A las 12 del mediodía de hoy, 23 de junio, comienza el primer repique de tambores que marca el inicio de la festividad de San Juan Bautista, que se extiende hasta el 25 de junio.

Con vestidos largos, turbantes, bufandas y su infaltable pañuelo rojo, las mujeres de Curiepe rinden tributo al santo que todo lo tiene y todo lo da, cada una desde su propia trinchera: algunas bailan, otras cantan y otras tocan.

«Yo toco la boca, nunca lo estudié, pero lo aprendí viendo a mi papá. Él tocaba en todas las fiestas de San Juan y yo sigo la tradición. Empecé a tocar desde los 18 años y no he dejado de hacerlo, porque me sale del alma y del corazón», dijo Rosa Marcos de 63 años.

A las 3 de la tarde, con 30 grados de calor, vestida de rojo y azul, Helen Castro caminaba por los alrededores de la plaza cerca de la iglesia en busca de pareja para bailar al ritmo de la «mina o el culo ‘e puya», toques de tambor característicos de San Juan.

También te contamos: Curiepe se viste de fiesta para honrar a San Juan Bautista

«Desde pequeña bailo la mina, el culo ‘e puya, el quitiplas, y en los años 70 representé a Miranda. Lo mío es bailar, cantar y tocar, y junto a San Juan todo es una magia», dijo Helen Castro de 74 años.

Las calles de Curiepe lucen de rojo, con palma y la flor ave del paraíso, todo el ambiente es alusivo y gira en torno al santo.

La tradición se pasa de generación en generación, y una de las cosas que debe prevalecer es el respeto. Para bailar tambores, es necesario conocer la tradición, una costumbre que data de hace más de 300 años.

«Hay que respetar el legado. Esta es una tradición de cuando los negros se sentían libres en estos días. Por eso, es importante el respeto y ponerse la ropa típica que enaltece ese momento. No se pueden usar shorts cortos, porque este no es un tambor de playa, sino un tambor central», dijo Emilia Sojo «Kika», una bailadora con más de 34 años de experiencia.

En una de las esquinas de la plaza, Meredi Herrera se une al toque de mina, lo hace con un entusiasmo y un fervor muy particular, el sudor recorre su frente, pero eso no la detiene a tocar el laure durante más de veinte minutos.

«Me emociona mucho tocar porque antes las mujeres no podíamos hacerlo. Pero yo, desde pequeñita, me puse a la tarea de aprenderlo. Antes solo podíamos cantar y bailar, pero lo que yo quería era tocar, y ahora lo hago. Vivo en San Antonio, pero siempre vengo a seguir con la tradición que me dejó mi abuela curiepera».

FOTOS: Mairet Chourio