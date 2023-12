Caracas, Maracaibo, Valencia, San Cristóbal, Barquisimeto, Acarigua y San Juan de los Morros se sumaron a la petición de “una navidad sin presos políticos“, actividad que convocaron organizaciones de la sociedad civil este viernes 8 de diciembre.

Desde la plaza Alfredo Sadel, en el municipio Baruta del área metropolitana de Caracas, ONG defensoras de derechos humanos, dirigentes de oposición y familiares de presos políticos se congregaron desde las 4:30 de la tarde para pedir la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas.

La ONG Foro Penal contabilizó hasta el 27 de noviembre un total de 275 presos políticos en el país, entre los que hay 128 civiles y 147 militares. De esa cifra general, se encuentran 256 hombres y 19 mujeres.

El Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) compartió imágenes de la concentración en la plaza Alfredo Sadel. En su cuenta de la red social X, antes Twitter, destacaron que quienes allí se encontraban exigían libertad para estas personas.

En la plaza Alfredo Sadel colocaron mesas que simulan una cena de navidad con nombres de presos políticos. Foto: Provea

“Familiares, activistas, defensores, sindicalistas, organizaciones y sociedad civil protestamos en plena Plaza Alfredo Sadel, Las Mercedes. Exigiendo una #NavidadSinPresosPolíticos, libertad para las más de 300 personas injustamente detenidas en Venezuela”, escribieron.

En las imágenes se ve como colocaron varias mesas con platos que simulan una cena navideña, próxima a celebrarse en Venezuela y otros lugares del mundo, con los nombres de cada una de las personas que están encarceladas.

Más presos políticos desde noviembre

En las últimas semanas a la lista se sumaron el dirigente de Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, a quien apresaron en el estado Carabobo y el dirigente sindical de Anzoátegui, Yovanni Yaguaracuto. Este último fue detenido el 2 de diciembre y excarcelado cuatro días después con medidas de presentación en un tribunal de control de ese estado oriental cada 30 días.

También detuvieron este miércoles 6 de diciembre al presidente del comité ejecutivo de la asociación civil Súmate, Roberto Abdul, a quien el Ministerio Público señaló de una presunta conspiración contra el referendo consultivo del Esequibo, en una causa en la que también pidió orden de detención contra Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, miembros de la dirección nacional de Vente Venezuela; los políticos en el exilio David Smolansky, Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Leopoldo López, así como contra los exministros del chavismo, Andrés Izarra y Rafael Ramírez.

La esposa de Abdul, María Eugenia Abad, denunció este viernes que al exmiembro de la Comisión Nacional de Primaria lo tenían bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), pero pasadas 48 horas de su detención no le informaron el lugar de reclusión ni le permitieron tener contacto con él.

Desde la Sadel, Delsa Solórzano, excandidata a las primarias y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, expresó su solidaridad con los presos políticos.

“Una Navidad sin presos políticos es de suma importancia porque pone de manifiesto lo que sufren las familias cada vez que llegan unas fiestas de celebración como estas y sus familiares no están en casa. Venezuela sufre porque faltan muchos, nuestras familias no solo están dividas por el exilio sino también por la persecución que tiene que saberlo el mundo y tiene que ponerse de manifiesto en Venezuela”, explicó.

Qué dijo hermana de Emirlendris Benítez

La hermana de la presa política Emirlendris Benítez abogó por su liberación.

“Mi hermana no es ninguna asesina, mi hermana es una madre, una hija, una hermana ejemplar que no merece estar detrás de las rejas. En mi familia no tenemos nada de alegría en estas navidades, tenemos es tristeza porque tendremos otro año más con una mesa vacía en nuestro hogar. Y no sé como mirarle la cara a mi sobrino de 10 años de edad que no sabe que su madre está presa”, dijo entre lágrimas.

Sus familiares denuncian desde hace varios meses que requiere atención médica urgente porque desde su reclusión, en el año 2018, no ha recibido los tratamientos adecuados que necesita para sus diversas patologías.

