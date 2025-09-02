Varias de las zonas más afectadas por la crecida del Orinoco están saliendo de la alerta roja de desbordamiento, luego de que los niveles del principal río del país, en las últimas 24 horas, registran un descenso significativo, según reportan los organismos de rescate del sur venezolano.

La Región Estratégica de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Redan) de la región Guayana indica este martes que, al menos en el estado Amazonas, la cota del Orinoco ya se encuentra en la zona amarilla, tras situarse en 51,90 metros sobre el nivel del mar.

Reportes de las autoridades de Protección Civil y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señalan que aunque las alertas rojas se mantienen en zonas críticas como Ciudad Bolívar y Delta Amacuro, debido a los niveles aún elevados, el descenso de las aguas se muestran de manera paulatina.

En las regiones afectadas, no se reportan nuevos damnificados, pero las comunidades ribereñas siguen lidiando con las consecuencias de la peor crecida desde 2018. En Ciudad Bolívar, el nivel del río alcanzó este 2 de septiembre los 18,05 metros sobre el nivel del mar (msnm), un descenso de apenas 3 centímetros desde el día anterior, según la estación hidrométrica local.

El Paseo Orinoco y el Jardín Botánico permanecen cerrados, y unas 600 familias (aproximadamente 2.100 personas) siguen afectadas por inundaciones en comunidades como La Alameda.

En Delta Amacuro, el panorama es mixto. La estación de Barrancas del Orinoco reportó un leve descenso en el nivel del río (7.56 msnm) debido a lluvias vespertinas recientes, afectando a unas 305 familias en 31 sectores.

Las autoridades atribuyen la estabilización a la disminución de las lluvias tras el paso de la onda tropical número 34, pero el Inameh pronostica lluvias dispersas en las próximas 48 horas, lo que podría provocar repuntes locales.

Acciones y preocupaciones

Protección Civil ha desplegado 357 funcionarios en Bolívar y Monagas para monitoreo y asistencia, mientras las gobernaciones refuerzan medidas preventivas.

El pronóstico del Inameh indica que las lluvias serán menos intensas, con acumulados de 10 a 20 mm, lo que favorecerá el descenso gradual del río. Sin embargo, las alertas rojas persisten en las zonas más afectadas hasta que los niveles se estabilicen completamente.

Las autoridades y expertos coinciden en que el Orinoco podría entrar en su fase de “bajada” en los próximos días, similar a los patrones observados tras la crecida de 2018.