«El frío es extremo», dicen venezolanos en el sur de EEUU tras alerta de tormenta invernal

El frío recorre avenidas, congela el agua en los grifos de los departamentos y aterroriza a migrantes que no tienen un hogar dónde cobijarse en Estados Unidos. Poco más de 200 millones de personas permanecen alertas a un temporal invernal que amenaza con dejar estragos en decenas de urbes. Venezolanos en ese país se muestran preocupados por los vientos helados y las advertencias de las autoridades.

La tormenta ha sido descrita como «única en su generación» por el servicio meteorológico nacional, el National Weather Service (NWS). Poco después, el presidente de la nación norteamericana, Joe Biden, pidió a los estadounidenses que se tomaran la tormenta de forma «seria» y que siguieran las instrucciones de gobiernos locales. Reportes regionales indican que algunas zonas del territorio registrarán temperaturas de -40 °C.

«Nos dijeron que a los migrantes que estaban en la frontera los llevaron a un refugio por la situación de alerta. Las noticias informan que van a llegar las temperaturas a -50 °C, que tengamos linternas y velas a la mano. Tengo cuatro años aquí y esta vez el invierno entró muy frío», contó vía Whatsapp a Efecto Cocuyo, Awilda Camacaro, venezolana proveniente de Anzoátegui y residenciada en Oklahoma,

Redes sociales se llenan de vídeos e imágenes de calles nevadas o ventiscas fuertes en Chicago, Houston, San Antonio, Atlanta y Nuevo México. Los Ángeles Time reseñó el 22 de diciembre cómo varios migrantes venezolanos aguardan por una decisión de la Corte Suprema estadounidense en campamentos ubicados en la parte mexicana del Río Bravo, frente a la ciudad texana de El Paso, mientras las temperaturas descienden drásticamente.

«Creo que jamás había visto un invierno así en mi vida, el frío es extremo. Yo vivía en Maracaibo y ahí lo que hace es calor, imagina el cambio. Tú aquí puedes dejar un vaso de agua cerca de una ventana y se te congela. Yo llegué también por México hace dos años y me vine a Tulsa por unos amigos que me recibieron. Sé que es fuerte cuando estás recién llegado y el clima no tiene piedad», expresó Saraí Hernández, también desde Oklahoma.

Advertencia a los migrantes

Al menos 7.131.435 personas ha salido de Venezuela hasta la fecha, huyendo de una crisis humanitaria compleja, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes conocida como R4V. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta la primera mitad del 2020 había 505.647 venezolanos en Estados Unidos.

No obstante, ni la RV4 ni Naciones Unidas han ofrecido una actualización del total de migrantes hasta el 2022. La llegada de venezolanos al país de Norteamérica se incrementó durante los últimos dos años, luego de que el paso por la peligrosa selva de Darién se convirtiera en una arriesgada opción para miles.

El pasado septiembre, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó a la Voz de América que cerca de 68.575 personas de nacionalidad venezolana habían cruzado la jungla en ocho meses de 2022, con el objetivo de llegar a EEUU.

Debido a las condiciones meteorológicas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) señaló el jueves 22 de diciembre que las fronteras estadounidenses no están abiertas y pidió a los migrantes «no poner su vida en riesgo» y permanecer refugiados.

The U.S. borders are NOT open.

Severe weather will force temperatures to dangerously low levels this week.

This is a dangerous situation. Do not put your life at risk. pic.twitter.com/VYJaooczym — Homeland Security (@DHSgov) December 22, 2022

Información del NWS indica que algunas de las ciudades más afectadas por la ola invernal serán Kansas y St. Louis, en Missouri; Des Moines, en Iowa; Detroit, en Michigan y Omaha, Nebraska. Biden notificó que la alerta meteorológica es «realmente muy grave». Nevada, parte de Utah y California, Idaho, Oregón y Wyoming también sentirán el paso del frío.

«Y va desde Oklahoma hasta Wyoming, y de Wyoming a Maine. Y hay consecuencias reales», dijo el presidente estadounidense en declaraciones a los medios. Se prevé que parte de Canadá y México, especialmente en las fronteras, acusarán los efectos del temporal, proveniente del ártico.

ALERTA: Se esperan temperaturas extremadamente frías, bajo cero, a lo largo de la frontera de México y EU durante la próxima semana. No arriesgue su vida ni la de su familia cruzando el Río Bravo o el desierto. Quédese en casa o en un refugio seguro y evite una tragedia. — CBP (@CBP) December 22, 2022

Alerta en Oklahoma

Camacaro indicó que el gobierno local de Oklahoma recomendó a los locales dejar goteando los grifos del baño y la cocina durante la noche para evitar que el agua se congele en las tuberías. Afirma que el mal clima no solo ha traído intensas oleadas de frío, sino varios casos de resfriado severo.

«Hay mucha gripe y neumonía. Yo tengo congestión nasal. Hoy amanecimos a -20°. Ayer nevó un poco pero había mucha brisa», comentó a Efecto Cocuyo.

En Tulsa temen quedarse sin electricidad, por lo que la población se ha abastecido de bombillas recargables, velas y encendedores.

Por otro lado, Dallas, Texas, amaneció con el cielo despejado, pero con frío. La nieve no cayó en la mañana y sus habitantes permanecían tranquilos para la tarde.

«Tratamos de no colapsar la luz. Tratamos de ahorrar la calefacción para que todos podamos tener. Pero hasta ahora no he visto como hace dos años que fue la nevada que a mí se me cayó el techo», dijo Eglenis Romero, venezolana residenciada en el lugar.

Desde hace tres días autoridades de Dallas habilitaron refugios para personas en distintos puntos de la ciudad. Christine Crossley, directora de la oficina de Soluciones para las Personas sin Hogar de Dallas, dijo a The Dallas Morning News que el albergue Austin Shelter, en 2929 Hickory St., se abrió para aquellos que no tuviesen dónde pasar la noche, incluido a los migrantes.

Iglesias también han colaborado, tomando en cuenta que las tormentas invernales de febrero de 2021 dejó varios muertos en Texas.

Tomar previsiones

Medios de comunicación en Estados Unidos, como CNN o The Washington Post, recomiendan a las personas que se encuentran en los puntos afectados proteger a mascotas, adultos mayores y niños pequeños, además de evitar circular por calles empapadas o carreteras congeladas.

También se aconseja que se abran los gabinetes de los hogares, para que el calor de la calefacción alcance las tuberías.

Reportes indican que más de 5.000 vuelos dentro y fuera de EEUU han resultado cancelados por el mal clima. El Servicio Meteorológico y los diarios lo tachan de «bomba ciclónica» e invitan a los pobladores a mantenerse atentos a las noticias e informes diarios de cada región.