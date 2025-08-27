Memorias que iluminan es un nuevo espacio audiovisual de construcción y reconstrucción de memoria que ofrece Efecto Cocuyo, a través de una serie de documentales.

En esta oportunidad presentamos la primera, de cuatro piezas, “Madres, corazón del J.M.”, desde la que documentados la red de ayuda tejida entre las madres cuidadoras de pacientes del principal centro pediátrico del país.

Mediante esta red solidaria y resilente, apoyada en comités, enfrentan de manera valiente la enfermedad de sus pequeños, sin dejar de recordar la difícil situación, producto de la emergencia humanitaria, que se traduce en déficit de médicos, enfermeras, medicinas, equipos e insumos desde hace ya varios años.

Dos madres, cuya identidad protegemos debido al contexto de persecución política, nos brindan generosamente su conmovedor testimonio sobre su lucha diaria y la unión entre las mujeres para tratar de salir adelante.

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, pediatra y exdirector del Hospital José Manuel (JM) de los Ríos, Huniades Urbina, nos dice dónde estamos parados en lo que al sistema de salud nacional se refiere y específicamente en cuanto la situación del hospital de niños, ubicado en San Bernardino, Caracas.

El fotógrafo Daniel Hernández, quien documenta la lucha de las madres y sus hijos desde 2020, también nos habla y nos muestra su trabajo para visibilizar la dura situación y del vínculo especial que ha establecido con las familias y que no se termina cuando los pequeños salen del hospital.

Los invitamos a compartir este contenido para iluminar conciencias.