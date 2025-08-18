Dos ondas tropicales dejarán lluvias en Venezuela esta semana

Lluvias de intensidad variable, descargas eléctricas y ráfagas de viento serán las condiciones climáticas que prevalecerán en Venezuela esta semana, del 18 al 24 de agosto.

En su análisis para los venideros siete días, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dijo que habrá nubosidad parcial o fragmentada en gran parte del territorio nacional desde este lunes y hasta el domingo.

Venezuela se encuentra en el periodo lluvioso y en este agosto comienza la declinación solar, fenómeno por el que los rayos del sol caen de forma perpendicular sobre el país y aumentan las temperaturas, un ciclo que comienza este miércoles 20 de agosto y se extiende hasta el venidero 20 de septiembre.

El tránsito de las ondas tropicales número 28 y 29 provocarán un incremento de las precipitaciones a inicios y finales de la semana. Las estimaciones del organismo es que la primera de ellas llegue entre el miércoles 20 y el jueves 21 de agosto al país, mientras que la segunda lo hará entre el 24 y 25 de agosto.

Estas precipitaciones serán más frecuentes e intensas en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Llanos centrales (Guárico y Cojedes) y occidentales (Apure, Barinas y Portuguesa).

«Se espera que en el resto de la semana en áreas del Centro-Norte, oriente y llanos centrales los acumulados pluviométricos sean menores debido a concentraciones de leves a moderas del polvo del Sahara los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de agosto», resumió la agencia estatal del clima.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Para este lunes, 18 de agosto, las lluvias que tendrá el país serán chubascos al este de Apure y Barinas, Amazonas y en el lago de Maracaibo en horas de la madrugada y durante la mañana.

Después del mediodía «se estima incremento de la cobertura nubosa, con formación de núcleos convectivos, asociados a precipitaciones de intensidad y actividad tormentosa en buena del país, siendo más fuertes en Amazonas, Bolívar, Oriente, Llanos Centrales, Centro Occidente, los Andes y Zulia», dijo el Inameh en su canal de Telegram.

Las fuertes precipitaciones del domingo dejaron viviendas inundadas en Caracas y el fallecimiento del conductor de una unidad de transporte público que quedó atrapado dentro de su vehículo en la carretera vieja de El Junquito.