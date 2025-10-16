El pago de los aguinaldos para los docentes venezolanos, iniciado esta semana por el Ejecutivo a través del Sistema Patria, ha desatado una ola de indignación en el gremio educativo. Los montos, que oscilan entre 8 y 13 dólares por tramo, son calificados como “humillantes” y “una burla” por los maestros y profesores, quienes enfrentan una crisis salarial que ha hundido su calidad de vida y acelerado la deserción en el sector.

El cronograma oficial establece tres o cuatro pagos fraccionados entre octubre y noviembre, sumando un total de 40 a 52 dólares para los aguinaldos de fin de año, según el escalafón docente. Por ejemplo, un docente técnico percibe alrededor de 872-1.016 bolívares por mes de aguinaldo, mientras que un profesional con estudios superiores recibe entre 1.184 y 1.516 bolívares.

¡Una sabandija es peor que otra! El Ricardo Sánchez y el Héctor Rodríguez, este 15 de octubre, vuelven a humillar a los docentes venezolanos de las universidades y MPPE, al pagar en promedio 8 dólares a tasa BCV del "primer mes de aguinaldos". Esto es el cartel de los Soles de… pic.twitter.com/NdS0WipB8N — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) October 15, 2025

A la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), esto equivale a menos de 40 dólares en total, insuficiente para cubrir necesidades básicas en un país donde la inflación y la devaluación pulverizan el poder adquisitivo.

“Con lo que me pagaron de aguinaldo no compro ni tres empanadas. Es una burla al esfuerzo de educar en estas condiciones”, expresó María Pérez, docente de una escuela pública en Caracas, quien asegura que el salario mensual de 6 dólares la obliga a buscar ingresos adicionales.

EL 25% DE AGUINALDOS. ES 1 MES…EN MI CASO 800 Bs. DÓLA BCV: 191,36 1 MES… 800 Bs/191,36= 4,18 $. pic.twitter.com/uVITDy3m4S — GremioDocente (@GremioDocente) October 8, 2025

Similar es el caso de profesores universitarios, como los de la Universidad del Zulia (LUZ) o la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde algunos reportan quincenas de apenas 1 a 3 dólares.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) y el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR) han denunciado que estos pagos no solo son insuficientes, sino que reflejan la “destrucción de la carrera docente”.

Los docentes también critican la falta de ajustes salariales desde 2022 y la no renovación del Contrato Colectivo, vencido desde 2020.