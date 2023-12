Un grupo de docentes reclamó este martes 19 de diciembre en el centro de Caracas, donde pidieron que el Presupuesto Nacional 2024 incluya su contrato colectivo que se encuentra vencido.

A las afueras de la Asamblea Nacional (AN) denunciaron que al menos un millón de trabajadores activos y jubilados se ven afectados por este retraso, quienes además “no tienen posibilidades de vivir”, dijo Griselda Sánchez, dirigente sindical.

“Los docentes seguimos alzando la voz porque son 8 millones de estudiantes los que están siendo afectados en Venezuela. Se les niega la posibilidad a estos jóvenes de formarse para el presente y para el futuro”, aseguró Sánchez en un video que compartió la ONG Programa Venezolana de Educación-Acción en DDHH (Provea).

Aseguró que está en riesgo la calidad de vida de docentes, obreros y trabajadores administrativos que incluso han muerto, porque no tienen cómo alimentarse ante los bajos sueldos que perciben.

“Cómo es que no hay recursos, pero tenemos aquí mismo una tarima y sabemos lo que eso cuesta y representa para un concierto que van a realizar aquí en Caracas en tres o no sé cuántos días”, se preguntó la dirigente del gremio educativo.

Escuelas sin servicios básicos

Denunció que las escuelas no tienen servicios básicos como agua y luz.

“Nicolás Maduro tiene que darle respuesta a este sector. En el año 2022 usted anunció la firma del contrato colectivo educativo. Pero hoy le preguntamos ¿Qué pasó con la firma del contrato de los educadores? ¿Dónde está la respuesta para este sector?”.

También exigió que sea una contratación que esté indexada al valor del dólar estadounidense, que se usa ampliamente en el país para la mayoría de las transacciones comerciales y fija el valor de productos básicos como alimentos y medicinas, entre otros.

“Así como se indexaron los bonos queremos que se indexen los salarios de todos los trabajadores activos y jubilados del país. Por eso estamos aquí, porque sí va a ser posible de que se firme el contrato, independientemente de que haya pasado tanto tiempo y de que todavía no tenemos una respuesta clara”, añadió.

Cuánto le pagan a un trabajador en Venezuela

El gobierno de Maduro no aumenta el salario mínimo desde marzo de 2022 cuando lo fijó en 130 bolívares. Ese monto es el que cobran los pensionados, a quienes además se les da un bono de 20 dólares, pero equivalente en bolívares.

A los trabajadores activos le dan un bono de guerra económica, desde mayo de este año, que llega a 40 dólares, más el salario base que no supera los 5 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Sánchez, quien es presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), dijo que a partir del 15 de enero de 2024 retomarán las calles para continuar con sus reclamos laborales.

“Maduro aparentemente no tiene la mínima intención de reivindicar la labor del maestro. Yelitze Santaella no se ha dignado a presentar una propuesta económica que realmente permita que el maestro pueda satisfacer sus necesidades básicas, un docente hoy con lo que gana no puede ni siquiera alimentarse”, aseguró la semana pasada en una entrevista con Efecto Cocuyo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...