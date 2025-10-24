Organizaciones y activistas de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria de Javier Cisneros, un joven de 29 años, integrante de la juventud del partido Vente Venezuela, ocurrida este viernes 24 de octubre.

Según la denuncia del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) hombres armados, sin identificación, irrumpieron en el hogar del activista político en Caracas durante un operativo violento, en presencia de su abuela y su hermana, quienes sufrieron agresiones y amenazas.

Resalta la denuncia que Cisneros padece tuberculosis activa y necesita control médico estricto junto con tratamiento continuo.

🚨 DENUNCIA URGENTE | Detención arbitraria del joven Javier Cisneros



Su participación en actividades cívicas y de campaña electoral lo convierte en blanco de persecución, según los denunciantes.

Esta no representa la primera detención de Cisneros. El 17 de junio de 2024, funcionarios del Sebin lo capturaron junto al periodista Gabriel González durante la campaña presidencial, cuando ambos se dirigían a comprar comida para continuar las labores.

Cisneros obtuvo libertad tras varias horas, pero González permanece recluido en la sede de El Helicoide, en Caracas. La detención reciente, ejecutada con violencia y sin orden judicial, viola gravemente los derechos humanos, en particular la libertad personal, la integridad física y la salud y forma parte de un patrón sistemático de represión contra jóvenes y ciudadanos, indicaron los denunciantes.

Clippve y el Comité de DDHH de Vente Venezuela exigieron al Estado informar de inmediato sobre el paradero y estado de salud de Javier Cisneros; garantizar acceso urgente a atención médica por su tuberculosis activa, permitir comunicación inmediata con familiares y abogados de confianza y cesar la persecución contra jóvenes, activistas y comunicadores sociales que ejercen derechos civiles y políticos.

