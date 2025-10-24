La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela se encuentra «alerta» ante la situación en Venezuela, donde las detenciones arbitrarias continúan, mientras que han aumentado las violaciones a un proceso legal justo para los detenidos, entre los que cada vez hay más extranjeros.

Esos elementos de preocupación fueron expuestos en una entrevista con EFE por la presidenta de la Misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, quien dirige desde el inicio el equipo creado por la ONU en 2019 para documentar e identificar en la medida de lo posible a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en ese país.

En distintos informes, la Misión ha establecido que en Venezuela se cometen desde hace al menos diez años una serie de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, con la intención de silenciar a la oposición y perpetuar a la cúpula en el poder.

La situación empeora

«Hablando sobre todo del período poselectoral desde 2024, la situación no mejoró y en varios sentidos ha empeorado. Seguimos viendo la detención selectiva de personas con perfiles de defensores de derechos humanos, periodistas o miembros de la oposición, su número no ha disminuido y en ciertos casos, como el de personas extrajeras, se ha incrementado», afirmó.

Valiñas declinó comentar directamente el impacto que puede tener en la situación de derechos humanos la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela porque considera que «no cabe en el mandato» de la Misión que dirige, aunque reconoció que puede haber alguna consecuencia.

Estados Unidos ha atacado en las últimas semanas varias embarcaciones que zarparon de Venezuela supuestamente cargadas con drogas y ha asesinado a sus ocupantes, mientras que se ha autorizado a la CIA a efectuar operaciones encubiertas en territorio venezolano.

«Nosotros hemos identificado un patrón que indica que las detenciones de miembros de la oposición política se intensifica en momentos que, desde una perspectiva política, son más tensos y llevan a un mayor número de violaciones de derechos humanos. En ese sentido, sí, estamos alertas», dijo.

La simple participación en una protesta o escribir algo que disgusta al poder en una red social ha sido motivo suficiente en Venezuela para ser víctima de una detención arbitraria, durante la cual muchos han sufrido malos tratos, torturas o desapariciones forzadas, «lo que hace que sean violaciones complejas y múltiples que se han mantenido (en el tiempo)», agregó Valiñas.

Miedo y silencio

«Desde la perspectiva del gobierno, esto tiene un impacto muy grande y eficaz al crear temor y silenciar», recalcó, tras considerar que quizás esta sea la explicación de que las protestas más recientes hayan durado mucho menos días que en el pasado.

«Esto es el efecto de una amenaza que no es retórica, sino de una amenaza real», enfatizó.

En este contexto de detenciones, Valiñas denunció un agravamiento de la situación por «la cantidad de violaciones al debido proceso», las garantías legales que protegen a una persona desde el momento de su detención.

«Antes una persona era detenida arbitrariamente, pero tenía acceso a abogados, fuesen privados o del Foro Penal (una ONG venezolana). Ahora, esto casi nunca pasa o por ejemplo casi nunca se reciben los recursos de hábeas corpus cuando no se sabe del paradero de alguien».

Asimismo, llamó la atención sobre «el aumento significativo del número de personas extranjeras acusadas de participar en acciones contra el gobierno», varios de ellos ciudadanos estadounidenses.

«La situación actual (de amenazas constantes del presidente Donald Trump) puede incrementar esta práctica», opinó.

Preguntada sobre la significación del premio Nobel de la Paz que se ha concedido a la líder opositora María Corina Machado, dijo que ha sido «una señal muy importante en un periodo en el que parecía que la comunidad internacional se estaba olvidando de Venezuela o que se estaba ‘normalizando’ la situación».

«Creemos que este premio tiene el valor de llamar la atención sobre las violaciones que han sufrido muchas personas en Venezuela por motivos políticos, no solamente miembros de la oposición, sino muchas otras personas simplemente por expresar su opinión contra el gobierno», opinó.