Denuncia que Sebin asedia casa de vicepresidente Colegio de Enfermería de Bolívar

Camilo Torres, vicepresidente del Colegio de Enfermería del estado Bolívar, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fueron a asediar su vivienda.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes 23 de enero, en el estado Bolívar. El profesional denunció, a través de un video colgado en la red social Twitter, la presencia de la policía política en los alrededores de su domicilio.

https://mobile.twitter.com/camilotorrespj

“Vino un funcionario del Sebin a mi casa, donde se encuentra mi mama, mi papa, tía, a intentar detenerme. Por qué no me buscan en la marcha si ellos saben que estoy en la marcha”, dijo Torres.

El enfermero y trabajador del Hospital Ruiz y Páez del estado Bolívar aseguró que se encontraba en la protesta convocada por los trabajadores en Ciudad Bolívar, exigiendo justicia, libertad, un salario en dólares, respeto y libertad sindical.

“Ellos saben que estoy defendiendo a Venezuela, no he cometido faltas ni delitos, estoy exigiendo lo que establece la Constitución, un derecho humano constitucional como es el salario digno. Aquí estoy con los trabajadores con el abogado Eduardo Torres, quien es defensor de DDHH. A nosotros no nos van a rendir, no nos van a humillar, basta de amenazas”, expresó.