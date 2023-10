Las colas para surtir gasolina ahora también se forman en estaciones de servicio dolarizadas; aunque las personas pasan menos tiempo de espera, a diferencia de las subsidiadas, quienes optan por pagar 0,50 dólares por litro de combustible no se salvan de perder algo de su tiempo.

En un recorrido que realizó Efecto Cocuyo este viernes 27 de octubre por varias estaciones de servicio a precio internacional y subsidiadas, se constató largas colas para echar gasolina.

En Chacao, tanto en las bombas de Parque Cristal, La Castellana y estación de servicio Pdvsa ubicada al diagonal del Centro comercial San Ignacio, la fila de carros era de más de cuadra y media; en esta última se encontraba Leidy Valera, era su segundo intento del día para surtir de combustible su carro, pese a que siempre opta por ir a bombas subsidiadas.

“Tengo veinte minutos, pero ya me falta poco, la semana pasada también eché aquí y me demoré una hora. Por mi número de placa me toca echar hoy; siempre voy a la de La Florida, porque me queda cerca y es subsidiada, pero hoy (27 de octubre) la cola era una locura; da la vuelta completa”, dijo Valera.

En La Florida, en la estación de servicio Los Mangos, la cola sobrepasaba más de 10 cuadras. Varias personas se salían de sus carros para “estirar las piernas” o para conversar.

“Esto aquí es siempre, no hay novedad. Uno para echar gasolina tiene que pasar varias horas en cola; algunos venimos a las 6 de la mañana, otros más temprano, pero todos hacemos colas cada cinco días y eso si la rindes y no te pones a estar paseando por ahí”, dijo Marina Molina.

El carro para cosas especiales

José Graterol, de 66 años, vive en Filas de Mariche, municipio Sucre, y cada 20 días maneja hasta La Florida, municipio Libertador, para surtirse de gasolina. Aunque a las 11 de la mañana de este viernes tenía más treinta carros por delante y 5 horas de espera, asegura que allí es más tranquilo y organizado para echar combustible subsidiado.

“Las bombas por allá por el este son un desorden y con mucho atropello; por eso prefiero venirme para acá, aunque tampoco lo hago siempre. Yo tengo una moto y con eso es que me muevo, el carro lo dejó para una emergencia, cosas muy puntuales”.

Luis Ramírez, quien se encontraba en la avenida Presidente Medina haciendo cola para la bomba La Victoria, subsidiada, también opta por lo mismo: “andar a pie” y usar el carro cuando lo amerita.

“Yo vivo en El Valle y casi que para todos lados ando a pie, prefiero agarrar una camionetica y así no gasto gasolina ni tengo que venir todas las semanas a pasar 5 u 8 horas en cola. El carro quedó para asuntos específicos”, concluyó Ramírez.

En la estación de servicio Rómulo Gallegos, municipio Sucre, la cola no pasaba de 15 carros a pesar de vender a precio internacional.

Alexis Martínez estaba de sexto para surtir; sin embargo, solo iba a echar 10 dólares que equivalen a 20 de los 120 litros que tiene su camioneta.

“Me metí aquí porque ya estoy en reserva y me hubiera quedado varado por ahí porque yo siempre echo en la Lebrún que es subsidiada porque esta camioneta gasta mucha gasolina. No sé qué está pasando con la gasolina, porque en estas (dolarizadas) nunca se hacía cola”.

