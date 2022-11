Damnificados en Las Tejerías: ¿dónde han reubicado a las familias afectadas por el deslave? 

El deslave ocurrido el 8 de octubre en Las Tejerías, en el estado Aragua, dejó a cientos de personas sin un hogar.

De acuerdo con cifras ofrecidas por Protección Civil, al menos 300 casas reportaron «pérdida total» y más de 700 resultaron afectadas. Algunos de los propietarios permanecen refugiados en la entidad, pero otros han optado por desplazarse algunos kilómetros a los cercanos Miranda o Guárico.

«Yo me estoy quedando en Curiepe (Miranda), con mi familia. Pero mi hermana está en un refugio en La Victoria, mientras esperamos que nos digan qué hacer. Quedamos sin nada», dijo a Efecto Cocuyo Alexis Eduardo Mora, de 37 años, quién perdió su casa en El Matadero, una zona que desapareció por completo, barrida por el agua.

El 27 de octubre el Ministerio de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro indicó que se entregaron 234 viviendas en Nueva Esparta, Monagas, Aragua, Falcón y Yaracuy a los perjudicados. Un día después, el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, declaró públicamente que 378 casas debían ser demolidas en Las Tejerías.

Así mismo, el funcionario dijo que el 90 % de las familias que quedaron en la calle por el desbordamiento de cinco quebradas permanecían en «refugios solidarios». Es decir, en casas de amigos o parientes.

Hasta ahora, habitantes del pueblo aseguran que no todos han sido contactados para una reubicación y que no tienen información sobre ello. Algunos temen que, con la llegada de diciembre, su situación sea olvidada por el Estado.

Los registros oficiales apuntan a que 780 familias quedaron afectadas. Sin embargo, la ONG Cáritas de Venezuela afirma que la cifra asciende hasta 1.400.

El Matadero es ahora un terreno baldío donde algunas ruinas todavía no han sido removidas por el Ministerio de Obras Públicas, que trabaja en el lugar desde hace semanas. Antes era un animado y colorido mercado, pero ahora es tildado de «cementerio» por los locales, quienes afirman que hay decenas de muertos tapiados en el sitio.

Para el jueves 3 de octubre, Jeremías Barrios, de 69 años, observaba en silencio los escombros a su alrededor. Su nieto de siete años correteaba de un lado a otro, esquivando piedras, resbalando con el lodo y asomándose a las ventanas de viviendas repletas de tierra y parcialmente destrozadas.

«En un primer momento en la alcaldía me dijeron que me iban a asignar una casa. Me dijeron que había tres estados: Cojedes, Lara y Falcón. Yo al momento había dicho Cojedes, pero después mi familia me dijo que yo no conozco nada por ahí. Así que dije que me quería quedar en Aragua y me informaron que debía quedarme en un refugio para que me den una casita».