Cuatro municipios en Táchira sufren daños por las lluvias del fin de semana

Cuatro municipios del estado Táchira, al occidente de Venezuela, reportaron afectaciones por las intensas lluvias del pasado fin de semana en esas localidades.

Uno de los más afectados fue el municipio Cárdenas, donde Protección Civil y Administración de Desastres regional confirmó el desbordamiento de la quebrada La Zorquera, lo que causó inundaciones en Zorca San Isidro.

En varios reportes que compartieron en su canal de Telegram detallan que en esta localidad hubo:

-Desbordamiento de la quebrada La Zorquera en el sector Zorca San Isidro, producto del aumento de caudal.

-Deslizamiento de tierra que se activó por la saturación del suelo a causa de las lluvias, en el sector El Hiranzo.

-Colapso total de estructura de vivienda por deslizamiento de tierra en el sector Barrancas, parte baja.

-Deslizamiento de tierra en el sector el Vegon.

-Asentamiento y deslizamiento en terreno en el perfil víal por fractura en el pavimento rígido, en el sector Cuesta de Barrancas.

-Deslizamiento de tierra en la entrada al mercado de Táriba.

Ante estos efectos, añadieron que se mantienen haciendo seguimiento y labores preventivas para evitar nuevos daños.

Se desborda río Chururú en Fernández Feo

En el municipio Fernández Feo se desbordó el río Chururú, lo que dejó viviendas bajos las aguas.

En el lugar ocho viviendas resultaron afectadas, mientras que funcionarios de los Bomberos del Táchira y Protección Civil evacuaron a tres personas.

«Se confirmó que ocho familias más en Los Cocos también se vieron seriamente afectadas. Desde aquí, extendemos un llamado a la precaución a todos los habitantes de las zonas vulnerables. Manténganse informados a través de los canales oficiales y sigan las indicaciones de las autoridades. La seguridad de todos es primordial», dijo PC-Táchira.

Municipios del Táchira bajo las aguas

Mientras que el medio regional La Nación dijo que había temor en el sector El Corozo, municipio Torbes, debido a la crecida del río del mismo nombre. Los habitantes esperan que no rebase el muro de contención que se colocó para evitar inundaciones en la zona.

«El muro, construido para evitar la erosión y la pérdida de la vialidad, cedió parcialmente ante el aumento del caudal del río. Según explicaron los residentes, el problema se originó debido los trabajos de canalización que se ejecutan en el sector de Campo Alegre», aseguró este medio en su sitio web.

También informaron que en sectores de San Cristóbal como Campo Alegre, La Playa había afectaciones por la subida de quebradas y otros afluentes.