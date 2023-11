Los estudiantes del Liceo Estadal Arquitecto Claudio Corredor Müller, en Mérida, lograron reunirse con el coordinador de Educación de la gobernación tras protestar en la institución el pasado 6 de noviembre por la falta de profesores en varias materias.

Después de que los videos e imágenes de los adolescentes exigiendo una educación de calidad se hicieron virales en redes sociales, varios gremios docentes se pronunciaron a favor de la manifestación de los jóvenes e incluso la Federación Venezolana de Maestros (FVM) de la entidad apoyó la iniciativa.

Motivado al descontento de los estudiantes, se organizó una asamblea con el coordinador de Educación, William Vega, donde también estuvieron presentes maestros, padres y alumnos, según informó el diario Los Andes este 8 de noviembre.

El representante estadal se comprometió a contratar educadores especializados en materias científicas (Matemáticas, Física y Química). Los jóvenes ya habían reclamado que les faltaban más de una docena de profesores que pudiesen impartir esas y otras asignaturas como Inglés o Castellano.

Así mismo, Vega señaló que promovería un ciclo de talleres de nivelación para todos los años, centrado en aquellas materias que quedaron desatendidas en períodos anteriores.

La FVM indicó a Efecto Cocuyo este viernes que las exigencias de los alumnos permanecen en “suspenso” porque, por ahora, la problemática de la deserción docente sigue afectando al liceo.

“Los muchachos se reunieron con las autoridades y les dijeron la verdad de lo que está sucediendo. Pero definitivamente todo lo que el gobierno ofrece es para salir del paso. Ellos no van a resolver en dos días, simplemente van a ofrecer”, expresó Ramón Contreras, presidente de la FVM Mérida.

La FVM vuelve a pronunciarse

Contreras aseguró que para resolver el déficit de profesores en el Liceo Estadal Arquitecto Claudio Corredor Müller primero se debe atender el tema del sueldo del sector educativo, que oscila entre ocho y 25 dólares.

“No hay manera de que el gobierno pueda resolver con esos salarios tan irrisorios. ¿Qué profesor de Física va a ir a dar esa materia si puede trabajar en otra cosa? Explicar esas materias que son las más difíciles para graduarse en la universidad, que son las que tienen la metodología más difícil, es muy mal pagado. Diez dólares no es un salario”, dijo el presidente de la FVM Mérida.

Recordó que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) es la encargada de gestionar los beneficios de salarios y que no hay forma de solventar la situación del liceo Claudio Corredor Müller sin antes eliminar el llamado instructivo Onapre.

“Esa oficina es la que nos tiene controlado todo lo que es salario. No hay manera de que ellos (la gobernación) gasten medio para subir salarios si no lo aprueba Caracas. No hay incentivo para que nuevos profesores acepten, a menos que busquen piratas, que es lo que suelen hacer”, dijo Contreras.

Las promesas del gobierno

William Vega, coordinador de Educación de la gobernación de Mérida, también se comprometió a incluir al liceo en las próximas jornadas de las Brigadas Comunitarias-Militares (Bricomiles). Sobre ello, la FVM recordó que más del 60 % de las escuelas en Venezuela no tienen condiciones, una realidad de la que no escapan los merideños.

De acuerdo con la Oficina Central de Información de la gobernación de la entidad, más de 1.265 instituciones fueron atendidas por las bricomiles para recibir a los estudiantes del año escolar 2023-2024. Contreras afirmó que las cifras que ofrece el Estado no se ven reflejadas en la realidad.

Apuntó que la mayoría de las escuelas no cuentan con servicios públicos continuos, su infraestructura presenta serios daños y si quiera tienen los recursos tecnológicos necesarios para funcionar.

“Ya no es noticia que ellos ofrezcan. No pueden mentirle a esta nueva generación, jóvenes que se levantaron con un megáfono para decirles las verdades. La educación está muy mal y hay que atenderla, pero atenderla de verdad”, puntualizó Contreras.

