Contenidos electorales están cada vez más excluidos en las radios venezolanas, alerta Ipys

Asfixia financiera, dificultades administrativas, poco personal y temor a la persecución: las radios venezolanas enfrentan cada vez más desafíos para operar, realidad que se traduce en menos capacidades e interés en la cobertura de votaciones y difusión de contenidos electorales, alertó el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela).

La oferta informativa sigue disminuyendo en el país. Según el reporte «Un anárquico paisaje sonoro: condiciones de la radio en Venezuela para las coberturas electorales», 108 emisoras en 16 estados del país cesaron sus operaciones durante 2022, principalmente en Zulia (33) y Falcón (19), situación que disminuye el acceso a la información en esas comunidades.

En ese escenario, Ipys Venezuela consultó a personal de 261 emisoras de todo el país, y concluyó que la sostenibilidad económica es el principal desafío para mantener activas las operaciones (44%), seguida por la obtención de permisos (24%) de parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

«Esta realidad responde, entre otras razones, al silencio administrativo del ente rector. No es nuevo que la Comisión tenga como norma implícita no responder a los radiodifusores cuando solicitan las habilitaciones y concesiones para operar, así como cuando las emisoras han solicitado la renovación de sus credenciales», indica el informe.

En total 54% de las radios consultadas por Ipys respondieron que cuentan con los permisos de concesión y habilitación, pero 16% indicaron que no cuentan con los permisos pese a que realizaron la solicitud ante Conatel. 25% de los medios prefirieron no responder y 5% destacaron que no cuentan con los permisos por razones económicas o falta de asesoría.

Otro factor es la falta de personal: casi la mitad de las emisoras consultadas respondieron que operan con menos de 10 trabajadores.

Presiones, temor e información general

Todos los factores mencionados, de acuerdo con Ipys Venezuela, inciden en que cada vez sea mayor la lista de temas no abordados por las radios venezolanas debido a presiones por parte de actores diversos, como las autoridades y Conatel como ente regulador.

En medio de los retos, las emisoras han dejado de lado los contenidos relacionados con las votaciones y en su mayoría difunden información que se enfoca es aspectos generales del proceso.

«Según los datos del estudio realizado por Ipys Venezuela, el 44% de las emisoras consultadas expresó que ‘solo transmite información general sobre el proceso electoral’, al ser cuestionadas sobre el rol que han asumido frente a votaciones previas», resaltó la organización.

22% de las radios encuestadas respondieron que solo transmiten programas en los que participen los candidatos: exponen a los candidatos y otorgan espacios a los personajes políticos que buscan ser electos o reelectos. Además, 11% de los medios encuestados dijo que no realizó ningún tipo de cobertura en el pasado.

Al ser consultados por las razones para no realizar coberturas electorales en el futuro, el 17% responsabilizó a la censura, a la intención de evitar la persecución de la Conatel, el temor al cierre de emisoras y la autocensura.

En referencia al contenido difundido, 81% de las emisoras que seguirán brindando información sobre procesos electorales reconocieron que en el pasado difundieron «datos muy superficiales» sobre las elecciones, y solo 24% consideró haber incluido candidatos, información del proceso y contenidos educativos para votantes.

Vea el informe completo aquí