Luego de poco más de cuatro años de cierre debido a la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, el consulado del vecino país en San Cristóbal abrirá sus puertas este lunes 25 de septiembre. El nuevo cónsul colombiano en la capital tachirense, David Haddad Clavijo, explicó que esta oficina tramitará pasaportes, fe de vida, registro civil y servicio para salida de menores.

También se conoció que el consulado colombiano en San Cristóbal estará funcionando desde las siete de la mañana hasta doce del mediodía. La expectativa es poder asistir a la población colombiana de Táchira, pero también a quienes viven en Mérida, Apure y Barinas.

Consulado de Colombia en San Cristóbal reabre con “pico y cédula”

El cónsul colombiano informó que la oficina diplomática estará trabajando con el sistema de pico y cédula de Colombia para segmentar a las personas que serán atendidas a diario. Según David Haddad Clavijo, en 2019 se atendían unas 200 personas por día. El diplomático afirmó que la meta es alcanzar está cifra y se mostró confiado en lograrlo de forma progresiva.

“El objetivo no es sólo atender a la persona, sino atenderla con dignidad. No que se generen largas filas y con la gente esperando por mucho tiempo. Estamos tratando de tener un sistema que me estoy ingeniando con el equipo de trabajo para que el servicio se preste de manera adecuada y en las mejores condiciones”, indicó Clavijo al medio tachirense La Nación.

Como punto destacable, el cónsul también aseguró que la oficina contará con planta eléctrica para evitar suspender el servicio cada vez que haya problemas con el suministro de energía en la capital de Táchira.

El nuevo cónsul colombiano también destacó que con la apertura de esta oficina se busca reconciliación entre ambos países. “Tuvimos una separación política que fue negativa para ambas naciones. Eso no debe continuar, y ese fue el mensaje de nuestro presidente Gustavo Pero y del canciller Álvaro Leiva.

El pasado cinco de julio reabrió el consulado de Colombia en la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira. Con la reactivación del consulado en San Cristóbal, ya son cinco las oficinas consulares de Colombia en Venezuela. Ubicadas en Caracas, Valencia, Maracaibo, San Antonio del Táchira y San Cristóbal.

