Una pesadilla llegó a su fin. Una deportación masiva que comenzó en marzo de 2025 y que ha llamado la atención de organismos internacionales y activistas de derechos humanos parece haber terminado este viernes 18 de julio.

Doscientos cincuenta y dos migrantes venezolanos, que se encontraban detenidos en una cárcel para terroristas en El Salvador acusados de ser presuntos miembros del Tren de Aragua, fueron liberados tras un intercambio por prisioneros estadounidenses detenidos en Venezuela y un número no determinado de presos políticos venezolanos.

Fuentes cercanas a Efecto Cocuyo señalaron que Richard Grenell, enviado de misiones especiales de Donald Trump, es la figura principal detrás de esta operación.

En principio las agencias Reuters y Bloomberg hablaron solo de 10 estadounidenses liberados por los 252 migrantes venezolanos, pero horas más tarde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que en el canje habría presos políticos venezolanos, como lo propuso él en abril pasado y que confirmó la gestión de Nicolás Maduro en un comunicado.

Estos son algunos de los migrantes venezolanos que se encontraban en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), tras estar detenidos de manera arbitraria en esa cárcel de máxima seguridad acusados sin pruebas sólidas de pertenecer supuestamente al Tren de Aragua.

Henry Javier Vargas Lugo

Henry Javier Vargas Lugo, de 26 años, fue detenido el 30 de enero de 2025 en Houston, Texas, mientras trabajaba como repartidor de comida. Las autoridades de migración de Estados Unidos lo señalaron como miembro del Tren de Aragua por un tatuaje en su brazo que representaba a San Miguel Arcángel, sin presentar pruebas adicionales de su supuesta afiliación a la megabanda delictiva.

Su hermana Nayrobis Vargas insistió en su inocencia y destacó que Henry no tiene antecedentes penales, además de que el tatuaje no tiene relación con actividades criminales.

Henry ingresó a Estados Unidos con un parole humanitario, lo que le permitía residir legalmente. Sin embargo, fue deportado al Cecot en El Salvador, una prisión de máxima seguridad conocida por sus duras condiciones. Nayrobis subrayó que las autoridades carecen de evidencia sólida más allá del tatuaje y que la deportación se basó en suposiciones infundadas.

Gustavo Adolfo Aguilera Agüero



Gustavo Aguilera, de 27 años, fue arrestado el 30 de enero de 2025 en Houston, Texas, también mientras trabajaba como repartidor. La administración Trump lo acusó de ser miembro del Tren de Aragua basándose en tatuajes de un tribal y nombres de sus familiares, sin pruebas que vinculen estos tatuajes a la banda.



Su hermana, Ysmar Aguilera, aseguró que Gustavo vivía legalmente en Estados Unidos con un parole humanitario y no tenía antecedentes penales.

Tras su detención, Gustavo fue enviado al Cecot en El Salvador, donde permaneció incomunicado. Su hermana denunció que la deportación fue injusta y que las autoridades no ofrecieron pruebas concretas, solo prejuicios sobre los tatuajes.

Anyelo Sarabia

Anyelo Sarabia, un joven de 19 años de La Victoria (Aragua), fue detenido el 31 de enero de 2025 durante una cita migratoria en Estados Unidos. Había ingresado al país a través del programa CBP One, ya extinto, y fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua por un tatuaje de una rosa y billetes de 100 dólares en su mano izquierda.

Su hermana, Michel González, y su madre protestaron públicamente, al afirmar que Anyelo no tiene antecedentes penales ni vínculos con bandas criminales. La deportación de Anyelo al Cecot se dio sin pruebas sólidas, y su familia denunció la falta de transparencia en el proceso.

Mervin José Yamarte Fernández

Mervin Yamarte, de 29 años, fue arrestado en Texas mientras trabajaba como mesonero en un restaurante. La administración Trump lo señaló como miembro del Tren de Aragua, nuevamente al basarse solo en sus tatuajes, sin pruebas de actividades delictivas.

Yamarte había ingresado a Estados Unidos con una cita de CBP One, y su familia, desde el barrio Los Pescadores en Maracaibo, denunció que su deportación al Cecot fue injusta y careció de debido proceso.

Mercedes Yamarte, su madre, reconoció a Mervin en imágenes de la prisión salvadoreña por sus tatuajes, que incluyen la frase “fuerte como mamá” y un diseño compartido con su esposa. La familia insistió en que Mervin es un deportista y trabajador honesto, no un criminal, y exigió su regreso a Venezuela, además de denunciar las condiciones inhumanas del Cecot y la falta de comunicación con los detenidos.

Franco Caraballo

La agencia de noticias Reuters documentó el caso de Franco Caraballo, un venezolano de 26 años, detenido en Texas, a quien de igual lo ligaron a la banda criminal por sus tatuajes.

El 14 de marzo de 2025 llamó a su esposa Johanny Sánchez para informarle que lo deportarían a Venezuela, a pesar de que tenía una solicitud de asilo pendiente y una audiencia programada para el 19 de marzo. Sin embargo, el 16 de marzo lo enviaron al país centroamericano.

Alirio Guillermo Belloso Fuenmayor

Alirio Belloso, originario de Zulia, fue detenido por agentes de migración en su lugar de trabajo junto a otros compañeros. Aunque varios fueron liberados, Alirio quedó retenido únicamente por un tatuaje, lo que llevó a la administración Trump a vincularlo sin pruebas al Tren de Aragua.

Había ingresado a Estados Unidos con una cita de CBP One, pero fue deportado al Cecot. Su familia conoció de su traslado a través de noticias y denunciaron la falta de evidencia para acusarlo y el trato inhumano que le dieron.

Arturo Alejandro Suárez Trejo

Arturo Suárez es un cantante, de 28 años de edad, oriundo de Barquisimeto, que fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Carolina del Norte durante una redada del ICE mientras grababa un videoclip. Las autoridades lo acusaron de ser miembro del Tren de Aragua por sus tatuajes, sin pruebas adicionales, y lo deportaron al Cecot.

Su familia y allegados defendieron su inocencia. Afirmaron que Arturo es un artista y no tiene antecedentes penales.

Jerce Reyes Barrios

Jerce Reyes Barrios es un futbolista, de 36 años, deportado de EEUU al Cecot, tras ser acusado de pertenecer al Tren de Aragua por un tatuaje de una corona, un balón de fútbol, y un gesto en una foto interpretado como señal de pandilla.

Su abogada, Linette Tobin, aseguró que el gesto es “te amo” en lenguaje de señas y que Reyes, sin antecedentes penales, era entrenador y futbolista en Venezuela.

Huyó de Venezuela tras ser torturado por protestar contra el gobierno de Maduro en 2024. Ingresó legalmente a EEUU con CBP One para solicitar asilo.

El hombre fue detenido en septiembre de 2024 y posteriormente fue deportado sin notificar a su familia ni abogada, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sin debido proceso.

Andry Hernández

Andry Hernández, maquillador, de 31 años, fue deportado de EEUU al Cecot, acusado de pertenecer al Tren de Aragua por tatuajes de coronas con las palabras “madre” y “padre”. El joven no tiene antecedentes penales y los tatuajes, hechos hace siete años, simbolizan una festividad católica, según su tatuador.

Huyó de Venezuela por persecución política y sexual. Llegó a EEUU vía CBP One en agosto de 2024 para pedir asilo. Fue deportado sin notificación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, y no tuvo debido proceso. En el Cecot, Hernández gritó su inocencia, donde afirmó que era un peluquero y gay, pero no pandillero.

Nery Alvarado

Nery Alvarado, de 25 años de edad y oriundo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, fue deportado de EEUU al Cecot, acusado de pertenecer al Tren de Aragua por tatuajes, incluido uno sobre autismo que dedicó a su hermano.

Sin antecedentes penales, trabajaba como repartidor en Nueva York ciudad donde llegó en 2023 huyendo de persecución política. Alvarado fue detenido por el ICE en una redada en esa ciudad, tenía una solicitud de asilo pendiente, pero fue deportado sin notificación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, basado solo en sus tatuajes, sin debido proceso.



Wilmer Vega

Wilmer Vega, de 38 años, es de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Fue deportado al Cecot tras ser detenido en una redada en Texas. Trabajaba como repartidor y había emigrado a EEUU para apoyar a su madre con cáncer y a su padre con secuelas de un accidente cerebrovascular.

También fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua por un tatuaje. No tiene antecedentes penales, y su deportación, sin debido proceso bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, fue denunciada por su familia.

Francisco Javier García Cacique

Francisco Javier García Cacique, de 28 años de edad, oriundo de Maracay, estado Aragua, fue deportado al Cecot, tras ser detenido en EEUU mientras trabajaba como barbero.

Fue acusado de tener vínculos con el Tren de Aragua por tatuajes, sin pruebas ni antecedentes penales. Su madre, Mirelis Cacique, lo reconoció en un video difundido por One America News Network, donde se le veía gritando. El joven migró de Venezuela tras la crisis económica.

Miguel Ángel Rojas

Miguel Ángel Rojas, de 30 años, originario de Valencia (Carabobo), fue deportado al Cecot tras ser detenido en Atlanta, Georgia, donde trabajaba como obrero de construcción.

Su pareja, Blanca Martínez, supo de su traslado por una lista de medios, ya que no hubo notificación oficial. Por tener tatuajes fue acusado de ser parte del Tren de Aragua. El joven sufre de depresión, y su familia denunció la falta de contacto y pruebas.

Jesús Ríos

Jesús Ríos, de 27 años de edad y nativo de Caracas, fue deportado al Cecot tras ser detenido en Nueva York, donde vivía con su esposa, Angie Ríos, ciudadana estadounidense. Trabajaba como repartidor de comida y fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua por tatuajes, aunque no tenía antecedentes penales.

Su esposa lo identificó en un video del Cecot gritando por libertad, y denunció la incomunicación y la injusticia de su deportación sin juicio bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.