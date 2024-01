La primera semana de clases de este año en Venezuela estuvo marcada por las protestas docentes por reivindicaciones laborales, ausencias escolares debido al repunte de enfermedades con síntomas respiratorios y deserción de profesores. Aunado a ello, los planteles del territorio nacional presentan las mismas deficiencias que en 2023.

“El año comenzó accidentado, con la misma angustia, con las mismas fallas. Los maestros siguen protestando igual que el año pasado por la discusión de la tercera contratación única y unitaria y por el aumento del sueldo, de verdad que ya está agotado el punto. Cualquier cosa puede pasar en el Magisterio venezolano “, dijo Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) a Efecto Cocuyo.

Recordó que los profesionales de la educación en Venezuela ganan sueldos paupérrimos que no superan los 25 dólares mensuales y reiteró que las movilizaciones no cesarán hasta que el gobierno de Nicolás Maduro preste atención a las exigencias de los educadores.

“Los maestros no tienen cómo llegar a las escuelas, no tienen vestido, no tienen calzado, no tienen cómo satisfacer sus necesidades. La FVM acompañará a los maestros en las protestas ante un gobierno indolente”, expresó Márquez.

Aunado a ello, HumVenezuela publicó un informe que denuncia la grave crisis educativa venezolana. De acuerdo con la plataforma independiente, en 2023 al menos 61,6 % de niños, niñas y adolescentes (NNA) de 0 a 17 años se encontraba en riesgo de abandono escolar o fuera del sistema educativo, una cifra que los gremios temen que se incremente en 2024.

El 12 de enero la FVM convocó a una gran protesta nacional para el Día del Maestro, 15 de enero, en las diferentes inspectorías del trabajo a lo largo del territorio, para exigir un incremento de salario y atención para miles de planteles educativos que hoy en día no están en condiciones para recibir a los jóvenes.

La semana arrancó con movilizaciones

Tras el inicio de clases los maestros, en conjunto con otros trabajadores, jubilados, pensionados y dirigentes sindicales se movilizaron el 9 de enero, día en el que se cumplió un año de manifestaciones en Venezuela por derechos laborales. Hubo dos puntos de reunión en Caracas: una en Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público; la otra, frente a la entrada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Los manifestantes apuntaron que, para la fecha, llevaban 663 días sin aumento salarial. Desde marzo de 2022 no hay un incremento del sueldo en el país, que continúa estancado en 130 bolívares (3,6 dólares), y la devaluación impacta en el bolsillo del sector público.

“Los educadores venezolanos hemos estado en las calles de Venezuela durante más de un año, reclamando nuestros derechos sin ser oídos por el patrono, y no desmayaremos hasta conseguir nuestro objetivo de firma de un contrato colectivo que dignifique al docente y a su familia”, publicó la FVM en un comunicado el 12 de enero.

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsc) registró 40 protestas en 23 estados durante el 9 de enero. Márquez aseguró que más de la mitad de la plantilla de profesores en Venezuela no estuvo presente en el aula ese día.

Niños contagiados

En la primera semana de clases, múltiples escuelas en los estados Anzoátegui y Monagas, al oriente del país, comenzaron a exigir tapabocas obligatorios a los estudiantes y el personal, debido al repunte de enfermedades respiratorias en Venezuela.

No obstante, hasta ahora no hay una circular oficial u orden proveniente de los Ministerios de Educación o de Salud venezolanos que establezca que los estudiantes deben utilizar mascarilla en las aulas.

Recientemente, se informó que en Maracaibo, Zulia, los centros educativos también exigen medidas de bioseguridad. No obstante, en Caracas las instituciones aún evalúan qué decisión tomarán al respecto.

No hay números oficiales que indiquen cuántos niños han faltado a la escuela por estar enfermos en casa, pero en Lara, la representante de Fenasopadres en la entidad, Natalia Reverón, informó que ya hay varios casos registrados.

“Lo que sí han subido son las ausencias escolares por virus, la mayoría son enfermedades respiratorias con complicaciones estomacales. Ahora no manejamos números, pero esta semana han faltado varios niños por esas razones”, puntualizó Reverón.

