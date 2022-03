«Con mi pensión no puedo comprar ni una vela», venezolanos de la tercera edad piden respuestas al Estado

Miguelina no compra ropa nueva desde hace una década. Es el mismo tiempo que lleva Segundo sin adquirir zapatos. Ambos tienen 84 años y bastante en común: comen apenas dos veces al día, su dieta se basa en granos porque no pueden costear carne, dependen de sus sobrinos y cobran una pensión mensual de 7 bolívares o 1,5 dólares al cambio.

«Con la pensión no compro ni una vela. No tengo ni unas zapatillas decentes que ponerme. Voy a ir a donde un amigo que las vende, a ver si me acepta cinco dólares que ahorré de a poquito y le voy pagando el resto con la pensión, de dólar en dólar. Yo vivo es de mi familia, que me ayuda en lo que puede», expresó Miguelina a Efecto Cocuyo.

Este 9 de marzo, pensionados organizaron una protesta a nivel nacional para exigir al Estado que el monto de sus beneficios salariales sea equivalente a la canasta básica familiar, que en enero de 2022 se ubicó en 896 dólares según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas). Se realizaron concentraciones en Zulia, Aragua, Mérida, Trujillo, Bolívar, Anzoátegui, Portuguesa, Lara, Cojedes, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Falcón, Barinas, Apure y Distrito Capital.

En Caracas, los manifestantes se reunieron en la Plaza de La Moneda, en el centro de la ciudad, a las 9:00 a.m. De inmediato fueron rodeados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Algunos denunciaron que había miembros de colectivos tomando fotos de la manifestación.

«Como dos veces al día: cuando me levanto en la mañana y luego a las 5 de la tarde», dice Miguelina, de 84 años.

En la protesta rechazaron el aumento de pensión anunciado por Nicolás Maduro el pasado 3 de marzo, según el cual el ingreso pasa a ser de medio petro, 126,32 bolívares o 28,97 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Pensionados aseguraron que la medida no representa nada significativo.

«Nosotros deberíamos percibir un aporte que nos sirva no solamente para comer y atender la salud: también tenemos derecho a la recreación. No podemos vivir dignamente con 126 bolívares», dijo Adriany Bruzual, miembro de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la Región Capital.

«Vivo arrendado, pero hace años que no pago alquiler porque no me alcanza. La señora que alquila me dice que ya soy como su familia y me dejó quedarme con ella», explicó Segundo Pérez, de 84 años.

Las historias entre los venezolanos de la tercera edad suelen coincidir: imposibilidad de pagar consultas o medicamentos, enfermedades que se agravan por la falta de atención médica, una mala alimentación y, en general, poca calidad de vida.

La deuda

María Marichales, presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Jubilados, aseguró percibir una pensión digna es un derecho que el Estado está violentando a todos los adultos mayores del país.

«Estamos exigiendo bienestar. Este grupo de enfermeros trabajamos entre 20 y 40 años, cotizando el Seguro Social. Nos tienen que pagar porque es nuestro derecho», explicó a Efecto Cocuyo. Indicó que en la asociación hay más de 5.000 enfermeras que exigen un ingreso que les permita cubrir por sí mismas sus necesidades básicas.

Pensionados aseguran que no dejarán las calles hasta que sus reclamos sean atendidos

Trabajadores del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss), ubicado al frente del punto de manifestación, miraban a los adultos mayores desde una baranda. Temprano, algunos bajaron a atender la solicitud de personas que aseguraban no estar recibiendo bonos del gobierno.

Para las 10:30 algunas personas de la tercera edad estaban mareadas por mantenerse en pie durante media mañana, bajo el sol.

Las exigencias

Representante de los pensionados entregaron un documento con todas sus exigencias al Ivss pasada las 10:30 a.m. Esto se repitió en varias entidades del país.

«Queremos que homologuen la pensión a la cesta básica, de acuerdo con lo que dice el artículo 91 de la Constitución. En el documento de hoy también estamos exigiendo que reactiven el pago de los venezolanos que están en el exterior y que se les reconozca la deuda hasta la fecha», apuntó Omar Vázquez, secretario de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela.

Aseguró que hay más de 200.000 personas de la tercera edad que residen en el extranjero y no reciben pensión desde 2015. Dijo que es posible que la cifra sea superior, pero que estos números no son manejados por embajadas o consulados de Venezuela, sino por asociaciones independientes.